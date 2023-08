Postergan para el viernes la entrada en funcionamiento del nuevo puente provisional en la vía al Llano; habrá pico y placa

Pico y placa para vehículos de carga

Los vehículos que tengan pico y placa y que tengan como destino Bogotá o Villavicencio, no podrán permanecer dentro de la vía y deberán ubicarse en sitio seguro que no obstaculice en ningún momento el tráfico y podrán incorporarse a la vía al día siguiente para el horario que aplique para el sentido de circulación al menos una hora antes del horario de paso autorizado así:

A los vehículos que ingresen antes de la aplicación del pico y placa, es decir, antes de las 11:59 pm no se les detendrá una vez estén dentro del corredor concesionado y podrán continuar su trayecto; en tanto que los vehículos que lleguen a los puntos de control del K35+000 y del K83+000 a las 00:00 am, no les será permitido el paso y deberán esperar hasta el día siguiente asociado a su placa para poder retomar el recorrido. Agradecemos cumplir estrictamente los horarios establecidos para no tener inconvenientes.