“Las universidades no son un país, no se elige en democracia”: José Manuel Restrepo, exministro y rector de la Universidad EIA

SEMANA: ¿Cuál es su opinión con lo que está pasando en la Universidad Nacional?

José Manuel Restrepo: Tal vez independiente un poco de los hechos que se están presentando ahí en la Universidad Nacional, que son muy deplorables, la verdad, lo que yo siento es que detrás de esto ha habido una problemática muy compleja en el manejo del proceso de elección por parte del rector de la Universidad Nacional y ese manejo en la elección termina al final con esta resolución que se acaba de expedir, que mi opinión es una resolución que es violatoria de la autonomía universitaria.

Y lo es por cuanto le ordena el consejo superior elegir un rector encargado, algo para lo cual no está. El consejo superior de la Universidad Nacional ya había actuado conforme a los estatutos o a las normas internas de la universidad, pero también conforme a la ley, eligiendo un rector y, por lo tanto, pues no se entiende esta orden, porque así se describe esta orden de la última resolución que expide el Gobierno nacional, para algo que, claramente, es contrario a la tradición de la Universidad Nacional.

Disturbios en la Universidad Nacional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿Cuáles son las causas de esta crisis?

J.R.: Esta es la culminación de una seguidilla de errores, errores que arrancaron incluso cuando a través de comunicaciones públicas, el Gobierno nacional había señalado, incluso antes de la elección del rector de la Universidad Nacional, que esa elección debía darse por aquel que tuviera la mayor votación por parte de las consultas que hacen con los estamentos de la universidad de estudiantes y profesores, cosa que tampoco es coherente con la forma como se elige rector de la Universidad Nacional. La elección de la rectoría está en cabeza del consejo superior, quien escucha esas consultas, pero puede tomar la decisión autónomamente, como lo ha hecho incluso en el pasado.

SEMANA: ¿Qué cree que es lo que puede terminar pasando en caso de que esta crisis no se resuelva?

J.R.: Yo creo que la crisis se hubiera podido resolver. Por ejemplo, haber esperado a las decisiones de los órganos judiciales respecto del proceso mismo de la elección, porque frente a una decisión de un órgano judicial, pues uno entiende perfectamente, hubiera podido uno reaccionar en ese memento respecto a cuál era el camino.

Pero me parece que se adoptó el peor de los caminos, que era intervenir el proceso de decisión que ya se había tomado. Lo que es absolutamente claro es que se necesita seguramente una salida y que la salida tiene que ser en el marco de la institucionalidad, o sea, la salida seguramente la ha tenido que adoptar o desarrollar el consejo superior de la Universidad Nacional, pero no de esta forma, no a través de una orden vía una resolución del Ministerio de Educación Nacional.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA. | Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Qué piensa de la propuesta de la reforma a la educación que plantea el Gobierno?

J.R.: Algunos interpretan que esta resolución, que se acaba de expedir, casi que es como una anticipación de uno de esos artículos que ya están incluyéndose en la propuesta de reforma estatutaria. Pero además, dentro de esa reforma estatutaria, ya se están introduciendo una serie de artículos referidos a cambios en la forma de gobierno de las universidades, que, en mi opinión, rompen completamente con los principios que han regido hasta este momento el sistema de educación superior colombiano.

SEMANA: ¿Ha participado en alguna de estas discusiones sobre la reforma a la educación que plantea el Gobierno?

J.R.: Yo he participado en algunos espacios de discusión con Ascun.

SEMANA: Dentro de esta propuesta de reforma hay una alarma muy grande por un artículo, que dice que en las universidades se debe dar una democracia directa para la elección de los rectores...

J.R.: Ese es un modelo que es contrario al sistema de educación superior colombiano. Eso no debería ser el camino, es decir, la elección de los rectores no debería darse por un proceso de democracia directa. Creo que la elección debe responder a unos criterios distintos, eso no significa que no existan consultas como existen, pero sí significa que para elegir un rector universitario hay que tener en consideración muchísimos otros factores distintos a esa democracia directa.

Es que las universidades no son un país, no se elige en democracia, no es el Congreso de la República. Las universidades son instituciones que tienen unos derroteros muy profundos, unos propósitos muy complejos, donde hay que hacer un proceso de reflexión bastante más amplio, que simplemente un ejercicio de democracia directa.

José Manuel Restrepo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Siente que esa propuesta de alguna manera viola la autonomía universitaria?

SEMANA: ¿Hay algo que pueda destacar de la propuesta de reforma?

J.R.: A mí me parece positivo, por ejemplo, el hecho de que se avance a ser de la educación superior como un derecho y que se den las garantías y las posibilidades para lograrlo. Evidentemente, se supo un esfuerzo fiscal que hay que ver si se puede garantizar o no. Eso me parece que es sensato. Me parece que hay unos componentes interesantes respecto de la educación preescolar también en esa propuesta. Eso me parece que es positivo.