Todo el procedimiento fue irregular. No observaron los artículos de la Constitución que disponen que solo el Senado puede autorizar o permitir el tránsito de tropas extranjeras y que debe oírse previamente al Consejo de Estado. Esta norma, tomada de la Carta de 1886, repitió la omisión de no incluir la permanencia de tropas extranjeras.

Se afirma que el Acuerdo de 1952 fue un reconocimiento de Estados Unidos por el envío del batallón Colombia a Corea, aunque releyendo su texto no fue del todo favorable para Colombia, sino más bien una sumisión. Este acuerdo se suscribió en el Gobierno de Roberto Urdaneta, pero no cumplió los requisitos constitucionales. Nunca fue sometido ante el Congreso, no hubo confirmación presidencial, no canjearon los instrumentos y tampoco salió en el Diario Oficial. En la recopilación de las leyes no aparece su ley aprobatoria, ni su texto en las Memorias de Relaciones Exteriores de 1952 ni en las del año siguiente, ni en la compilación de Germán Cavelier. En suma, el Acuerdo de 1952 no obliga a Colombia.

No obstante, varios Gobiernos lo han ejecutado. Incluso lo asimilan a un acuerdo simplificado, como los de integración económica que no requieren aprobación del Congreso por considerarlos derivados de un tratado marco.

El asunto se debatió en 1994 cuando el ministro de Defensa, creyéndose autorizado por el Acuerdo de 1952, celebró dos tratados con Estados Unidos sobre el estacionamiento de militares de ese país, “temporalmente presentes durante un ejercicio de ingeniería entre el 15 de diciembre de 1993 y el 28 de febrero de 1994”.