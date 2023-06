Presidente de Israel envía carta al presidente Petro, tras rescate de los niños en el Guaviare: “Niños de paz”

El pasado 9 de junio, en medio de la selva, ocurrió lo inesperado: fueron hallados con vida 4 niños que viajaban en un avión accidentado el pasado 1 de mayo y desde entonces las labores de búsqueda se realizaron incansablemente.

Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin fueron encontrados en un punto muchas veces revisado anteriormente. Allí, la unidad Dragón 4 de las Fuerzas Especiales encontró el pasado 15 de mayo el primer refugio de los niños, los restos del maracuyá, las tijeras y la moña, a 3 kilómetros del avión siniestrado.

El presidente de la República, Gustavo Petro, visitó este sábado en el Hospital Militar Central a los cuatro menores indígenas que fueron rescatados, tras más de 40 días de desaparecidos, luego del accidente de una avioneta en Guaviare. - Foto: Presidencia de la República

“Es un misterio. Nos sorprende a todos. Es una zona que nosotros trillamos, y en esa área no hay cuevas, ni selva espesa, ni nada que no hubiésemos registrado”, le dijo sorprendido un soldado a Hernández-Mora.

“Estamos felices. Es un signo de esperanza, de vida. Una emoción muy grande para los que pasamos semanas buscando a los niños sin perder nunca la fe”, agregó.

Tras el impresionante hallazgo, el presidente de Israel, Isaac Herzog envió una carta al presidente Gustavo Petro, ya que desde la embajada de ese país en Colombia, calificaron el hecho como un símbolo de esperanza e inspiración para el mundo y han dado una razón para unir a los pueblos en celebración.

“Con gran alegría y alivio, yo, junto con el resto del mundo, escuché sobre la milagrosa supervivencia y rescate de los ‘niños de la selva’. Me emocioné mucho con las palabras que usted mencionó al anunciar su rescate. Como dijo, son ‘los niños de la selva, y ahora también los niños de Colombia’. Humildemente, sumaría que, a través de su inspiradora historia, se han convertido en los niños del mundo entero, y, de hecho, en niños de paz”, indicó inicialmente el presidente Isaac.

Hermanos Mucutuy en medio de su recuperación en Bogotá. - Foto: Suministrada a Semana

El homólogo de Petro lo felicitó por la llamada ‘Operación Esperanza’: “Quiero reconocer los esfuerzos heroicos de los servicios de rescate para localizar y luego cuidar estos niños. Es una muestra del profesionalismo y compromiso de sus socorristas, personal militar, profesionales de bienestar social y otros funcionarios del Estado”.

El público israelí 🇮🇱 se emocionó mucho con el rescate de los 4 hermanos Lesly, Soleiny, Tien y Cristin Neriman después de 40 días en la selva colombiana 🇨🇴.



El presidente de Israel @Isaac_Herzog

El mandatario israelí destacó también el valor de los menores para luchar por su vida, y la importancia de mantener viva la fe y la esperanza: “La valentía e ingenio de estos niños ha inspirado al mundo. Su rescate sirve como un recordatorio a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La posibilidad de un final feliz, incluso cuando todo parece perdido, es quizás la más poderosa de las motivaciones para seguir adelante”.

Finalmente, el jefe del Estado israelí concluyó su mensaje: “Espero trabajar con usted para continuar fortaleciendo los lazos de amistad entre nuestras dos naciones. Espero que tengamos muchas más ocasiones para celebrar en los próximos años”.

Detalles del rescate

La búsqueda de los menores comenzó desde el 1.° de mayo, fecha en la que una avioneta tipo Cessna 206 se accidentó en el suroriente colombiano, dejando un saldo de tres personas muertas.

Narciso Mucututuy reveló detalles sobre los momentos cruciales para la supervivencia de los niños durante su periplo por las selva. - Foto: Cortesía

El 16 de mayo de 2023, a las 9:00 p. m., aproximadamente, los Comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército avistaron la aeronave HK2803, accidentada en terreno selvático, en las coordenadas N00º54′18.5″-W072º24′44.3″ en jurisdicción del municipio de Solano, Departamento de Caquetá a 1.49NM al SW del río Apaporis.

“Los tres ocupantes adultos se encontraban en el avión, sin vida. Los otros cuatro ocupantes (menores de edad), no fueron ubicados en el área del accidente y no había señales de que hubieran resultado heridos, al menos no de gravedad”, señalaron las autoridades en su momento.

El presidente Gustavo Petro aseguró que los niños fueron “cuidados por la selva”. Reiteró que en algún momento de todo este proceso de búsqueda llegó a pensar que los menores estaban en poder de una comunidad indígena nómada que todavía viven en esa zona.