Presidente Petro propone consulta para importante construcción en el Chocó; le competiría al Canal de Panamá

El jefe máximo del Pacto Histórico hizo una más que particular propuesta, la cual fue celebrada por las personas que se encontraban en el evento. Gustavo Petro Urrego propuso una consulta previa para que se abra la posibilidad de construir una línea férrea paralela al Canal de Panamá por el Darién .

Cabe mencionar que en medio del discurso de Gustavo Petro Urrego, este también habló sobre los problemas que ha tenido su gobierno. “ Las dificultades de este gobierno para avanzar no vienen de que otra gente es de La U, o es conservadora o es liberal o es uribista, no. Ese es un error de percepción”, dijo.

También señaló que “la gente es la misma gente, tenga el corazón en la izquierda o lo tenga en la derecha. Son las mismas necesidades. Gaitán lo decía, el hambre no es ni liberal ni conservadora”.

“No, el problema está en quien dirige el país, el problema está en esa institucionalidad que maneja el país. El problema que tiene este gobierno para avanzar rápidamente no está en que haya personas que sean uribistas, está en instituciones que se han entregado a la mafia”, agregó.

Y sentenció con lo siguiente: “Y ya dirán, ¿y cuáles? Dígalo, denuncie, presidente. Pues todos lo sabemos, no es la propia institucionalidad, porque una institución es una abstracción, no es concreta. Las instituciones son personas, los que permiten que el oro vaya hasta Antioquia y no pague sus impuestos aquí”.