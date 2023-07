Presidente Petro y su gabinete despacharían desde Arauca en septiembre, según la consejera presidencial: “llega a solucionar presupuestalmente”

“Es un ejercicio donde el presidente quiere estar con la ciudadanía, acercarse a la ciudadanía, llegar a los territorios y solucionar presupuestalmente. Por ejemplo, en La Guajira se dejó 1,4 billones de pesos. Puede ser más grande la cifra, pero más o menos por encima de todo el trabajo que hicimos en una semana donde todos los días casi se cierran los miembros del Consejo de Ministros, donde íbamos a otros municipios porque no solamente nos quedamos aquí en Arauca, la capital, vamos a hacer el desplazamiento a 3, 4 municipios para conocer la situación”, afirmó.

Presidente Gustavo Petro se despachó desde La Guajira contra el Cerrejón: “Ese modelo no funciona”. Estas son las razones

Finalmente, dijo Ortiz que entre los objetivos del Gobierno Petro de viajar y despachar desde Arauca es quitarle el estigma con el que carga el departamento. “Quiero contarles que, al principio, cuando tomé la decisión de venir a Arauca, estaba un poco preocupada porque en el interior del país creen que la violencia es muy fuerte, que aquí después de las 4 de la tarde, me decían, no pueden salir porque es peligroso y eso es lo que tenemos que cambiar. Contarle al interior del país que Arauca es un territorio de paz, un territorio que está creciendo, no solamente económicamente, sino el potencial que tiene”.