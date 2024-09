Primicia | Cancillería defiende a capa y espada nombramiento de Irene Vélez como cónsul en Londres. “Habla y escribe español e inglés”

En este sentido se advierte que pese a lo que dice el demandante, no existían personas de carrera diplomática en lista para ocupar este cargo en Londres.

En la actualidad Irene Vélez tiene pendiente un proceso disciplinario en la Procuraduría General por presunto tráfico de influencias. Los hechos investigados se presentaron el 18 de enero de 2023, cuando la entonces ministra habría intentado utilizar su cargo para presionar a funcionarios de Migración Colombia con el fin que dejaran salir del país a uno de sus hijos, menor de edad, que no tenía la documentación al día.

“Existen hasta este momento elementos de juicio para considerar que Irene Vélez valiéndose de su cargo como ministra, ejerció influencia frente a los funcionarios para que, pese a no haber otorgado el respectivo permiso, se autorizara la salida de sus hijos”, resalta el pliego de cargos. Según indicó el mismo canciller Álvaro Leyva Durán, para el momento de los hechos la ministra de Minas estaba en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Para la Sala de Instrucción existió una presión utilizándose el cargo, rechazando así los argumentos de la defensa de la ahora exministra que indicó que todo se trató de un favor “(…) no pudiendo valorarse este comportamiento como un simple acto de cortesía, en tanto ello demandó un actuar contrario al ordenamiento jurídico, al cual se accedió en virtud de la solicitud desplegada por la investigada, que de no haber mediado no se hubiera concretado el proceso de emigración, como en principio lo hizo saber el primer oficial que atendió el caso”.