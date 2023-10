Primicia | Corte Constitucional anula dos sentencias que dejaban en manos de autoridades indígenas la decisión sobre el derecho a abortar

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, y en un hecho inusual, la Corte anuló dos de sus fallos; las sentencias T-430/22 y T-158/23, que señalaban que la interrupción voluntaria del embarazo no era un derecho fundamental y que dejaban en manos de las autoridades indígenas la potestad de decidir sobre los casos de las mujeres de sus comunidades que solicitaban el procedimiento.

La controversia fue amplia, pues, aunque la Corte le dio la razón a la mujer en el sentido de que su caso no había sido analizado lo suficiente antes de negar su solicitud, también señaló que la interrupción voluntaria del embarazo no estaba concebido como derecho fundamental y les concedía a las autoridades indígenas la facultad de aprobar o no el procedimiento según fuera su análisis.