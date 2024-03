Procuraduría se opone a suspensión de 30 medidas de aseguramiento en contra de Salvatore Mancuso

La Procuraduría hizo un llamado para que no se suspendan las 30 medidas de aseguramiento que hay en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Para el Ministerio Público no se pueden suspender, porque no “hay claridad respecto a cuál es la estructura armada organizada que Mancuso Gómez representa, y cuál es el acto que lo designó como representante de esta”.