Detalles de la operación Esperanza: un tigre y una tortuga amenazada de muerte, claves para rescatar de la selva a los niños

“Para nosotros las tortugas es un animal misterioso, tenemos unas creencias y fe alrededor de su existencia”, dice Eliecer antes de mencionar que tan pronto como la vio, le apuntó con el dedo y la amenazó. Le dijo que si no ayudaba a encontrar a los niños la iba a matar para comérsela. Las palabras exactas fueron: “Usted es quien me va a entregar a los niños o si no yo me le como el hígado” y Nicolás Ordoñez uno de los guardas indígenas que lo acompañó, completó la advertencia diciendo que él se tomaría su sangre. La tortuga escondió la cabeza en su caparazón y ellos aprovecharon para cargarla en una especie de mochila que tejieron con hojas de los árboles nativos y Eliecer se la cargó en sus hombros.