Marbelle y Diego Santos chocan por entrada de perros a restaurantes. “Gente tan miserable e intolerante”

Su posición no fue bien recibida por la ‘reina de la Tecnocarrilera’, quien respondió con un duro mensaje: “Para cuándo una ley que prohíba el ingreso de gente como usted a cualquier lugar en el mundo? A cuenta de qué tiene tiene que estar uno con gente tan miserable e intolerante y que muy seguramente no huele tan bien como mis 7 hijos perrunos”.

En medio de esa polémica, algunos internautas comentaron: “Los perros por muy hijos que los consideres, no tienen que estar con uno las 24 horas del día y menos en sitios donde se sirven comida (...) Marbelle, el perro huele a perro, y no tiene por qué gustarle al vecino el olor del perro ajeno (...) Para los que no tenemos perros es muy incomodo comer al lado de ellos. Eso no quiere decir que seamos miserables (...) Pronto ya nos bajaran de las sillas para sentar a los perros, no crítico a quien los adore, pero los olores que emanan son tan fuertes para que estén en un restaurante donde se va a comer con tranquilidad, y todavía dicen que en Colombia existe la democracia”.