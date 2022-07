Providencia: en promedio, 22 pasajeros han visitado la isla diariamente desde su reapertura

Han pasado 28 días desde que el turismo reabrió sus puertas en la isla de Providencia, tras dos años de cierre por cuenta de la pandemia ocasionada por la covid-19 y el furioso huracán Iota, que en noviembre del 2020 arrasó con un poco más del 90 % del archipiélago.

Luego de diferentes reuniones que se entablaron con los gremios, la isla volvió a recibir viajeros desde el 23 de junio, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que para esa fecha se cumplieron los 200 años de la adhesión voluntaria del pueblo raizal a la constitución política de la Gran Colombia firmada en Cúcuta en 1821.

“A partir de ese día, y hasta hoy, han entrado en promedio 22 pasajeros diarios, para un total cercano a los 663 turistas. Vale la pena recordar que durante el tiempo de Semana Santa se llevó a cabo un laboratorio que nos trajo cerca de 90 visitantes con el objetivo de bucear, razón principal por la cual nos visitan viajeros y turistas”, explicó Angelly Castillo, secretaria de Turismo de Providencia.

La funcionaria añadió que “históricamente, las islas son visitadas más por extranjeros que por nacionales colombianos, en este período hemos contado con un 30 % (199) de viajeros de origen extranjero. Han llegado de Irlanda, Italia, China, Francia, Reino Unido, Suiza, Austria, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y, sorpresivamente, de países cercanos que rara vez nos ponían viajeros como lo son Perú y Ecuador.

De acuerdo con la encuesta de satisfacción que la Secretaría de Turismo adelanta, de manera aleatoria, entre los visitantes, el buceo sigue siendo la primera razón de visita, seguido por el senderismo y actividades en el mar como snorkling y kayakismo sin dejar atrás sol y playa.

“Estos viajeros han destinado un promedio de 4 días, 3 noches, y se han alojado en los hoteles y posadas que ya están reconstruidas y al 100 % de capacidad de atención. Si bien el catamarán reinició, para la reapertura, sus viajes entre San Andrés y Providencia, sigue siendo la vía aérea la opción decidida por los viajeros”.

De acuerdo con la entidad, el año pasado los ingresos promedios que dinamizaron la economía de la isla fueron de $ 59 mil millones de pesos aproximadamente. Las proyecciones indican que para los próximos meses se puedan recibir entre 2 mil y 3 mil personas.

“Muchos son los comentarios positivos y de satisfacción que nos han dejado los visitantes a pesar del proceso de reconstrucción en el que aún nos encontramos, sin duda alguna Old Providence y Santa Catalina Islas no pierden su encanto, siguen siendo únicas y mágicas”, manifestó Castillo.

“Por supuesto que no todo es color de rosa, la reconstrucción ha sido un camino difícil de recorrer y tenemos aún algunas deficiencias como, por ejemplo, las instalaciones aún no terminadas del aeropuerto, la movilidad al interior de las islas, escenarios turísticos como por ejemplo Cayo Cangrejo no está abierto al público aún. Por eso se tomó la decisión de contarle siempre a los viajeros sobre el estado en qué están las islas. No se puede ocultar ni los devastadores efectos del huracán ni los trabajos de la reconstrucción”, precisó la funcionaria.