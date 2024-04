Pullas, preocupaciones y argumentos; la controversial audiencia para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia

Para la representante a la Cámara por el partido Verde, “el Acuerdo de Escazú, y si se tiene la información disponible, completa y a tiempo, se van a evitar conflictos socioambientales, además no se va a restringir la libertad de empresa. Esta Veeduría en ningún momento está diciendo que quiere los secretos de la empresa o que no pueden competir, eso no tiene nada que ver. Estamos pidiendo información disponible, clara, completa y asequible para que la ciudadanía tenga información a tiempo y se puedan hacer los mejores acuerdos que beneficien a la sociedad, al país, y así es como logramos un desarrollo sostenible que es a lo que apunta el Acuerdo de Escazú”.