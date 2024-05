¿Qué opina María Isabel? Maestros: ¿conejillos de indias en salud?

¿Qué estará opinando María Isabel hoy, martes 14 de mayo, en SEMANA? La opinión apunta a la suerte de la reforma laboral y pensional. Si no superan la fecha límite del 20 de mayo en el Congreso, podrían terminar en estrepitoso hundimiento. Falta saber si el Gobierno piensa insistir en presentar su reforma comprimida a la salud con mensaje de urgencia, caso en el cual empeorarán las posibilidades de los proyectos anteriores, porque Cámara y Senado tendrán que sesionar en conjunto para sacar adelante las dos primeras.

Qué buena oportunidad para no ver a Fecode volcado en las calles en manifestaciones, defendiendo o alcahueteando al gobierno del presidente Petro todo, en contra de muchísimos colombianos que no queremos su reforma a la salud, porque tememos que nos suceda exactamente lo mismo que al magisterio. ¿Ahora sí la estarán viendo más clara? 800.000 usuarios del magisterio, atendidos por el fondo del magisterio Fomag, no encuentran la manera de que el Gobierno les resuelva las dudas sobre su atención o se las brinde.