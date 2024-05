Andrés Forero advierte posible colapso en la Comisión Séptima: “El Gobierno, por ambicioso, puede terminar torpedeando la agenda”

Andrés Forero (A.F.): Somos, efectivamente, cuatro de oposición (dos de Cambio Radical y dos del Centro Democrático) y habría que sumar eventualmente a los dos integrantes de la bancada del Partido Conservador a la luz, por lo menos, de lo que sucedió en el Senado, que votaron de manera reiterada que no a la reforma. En principio, son seis votos en contra del proyecto. Entendemos que se necesita una reforma pensional, pero lamentablemente no es la que está planteando el Gobierno.

Nosotros no podemos acompañar el proyecto, porque sigue poniendo en riesgo las finanzas y las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Estamos de acuerdo con que hay que buscar mecanismos para ayudar a los adultos mayores que no lograron cotizar las semanas necesarias para alcanzar una pensión, pero sentimos que eso no se tiene que hacer poniendo en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. La misma ministra reconoce que esta reforma tendría que complementarse con otra a la vuelta de 12 años. Este es un proyecto que carece de justicia intergeneracional.

A.F.: No me atrevo a decir que lo esté. Soy respetuoso del trabajo de mis compañeros de Comisión. Hay que decir que también se demoró mucho en ser aprobada en la Comisión Séptima la reforma a la salud y en su momento se hundió la reforma laboral. No me atrevo a decir que sea entregada, lo que pasa es que sí siento que, en general, la reforma pensional ha generado menos resistencias en el Congreso que las otras dos reformas.