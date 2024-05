Partido de la U empieza a trazar sus líneas rojas para el trámite de la reforma a la salud

El senador Juan Carlos Garcés les pidió a las directivas de la colectividad que se metan de lleno en el estudio de la reforma y que se haga una reunión de bancada para discutir la iniciativa. El partido tiene como directores a Clara Luz Roldán y Alexander Vega , quienes deberán definir si se hace la convocatoria o no.

En todo caso, Garcés aclaró que el partido no está a favor ni en contra del Gobierno Petro y que se apoyarán las reformas, siempre y cuando sean benéficas para los colombianos.

“Sobre la reforma a la salud, si hacen los cambios que en su momento propuso la presidenta del Partido de la U, la doctora Dilian Francisca Toro, vamos a votar, si no, pues no la votamos y debemos tomar una decisión en bancada. Lo más sano es tomar las decisiones en bancada, lo de la pensional no se pudo porque todo estuvo muy encima”, dijo el congresista.