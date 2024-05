Ministro del Interior Luis Fernando Velasco se refiere a relacionamiento con escándalo de la UNGRD: “no firmé un solo contrato”

“Es el típico caso del raterito que lo cogen con las manos en la masa y trata de generar una confusión para que la gente intente ver hacia otro lado. No ha habido señalamientos porque, si hay señalamientos, yo reaccionaré jurídicamente. Todo son rumores”, detalló el ministro Velasco.

Velasco aclaró que no tiene nada que ver con el escándalo. “No firmé un solo contrato o convenio. Atendí la emergencia del Nevado del Ruiz con un convenio que tenía con las fuerzas militares”, dijo.

El ministro del Interior dijo que no tiene nada que ver con el escándalo de los carrotanques. Bogotá, diciembre 14 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres Reina

Iván Name, presidente del Congreso, pide a la Fiscalía celeridad para escuchar a Sneyder Pinilla y aclarar escándalo de corrupción en UNGRD

“Recientemente se filtra un escándalo de la UNGRD que dirigí menos de 30 días, me tocó manejar la crisis del Nevado del Ruiz. No firmé ningún contrato, no firmé ningún convenio, simplemente seguí un convenio de las Fuerzas Militares y les entregué los recursos para que con su maquinaria hicieran las obras que se necesitaban en una eventual evacuación de la gente en la zona del Nevado del Ruiz en el Tolima, Risaralda y Caldas”, afirmó Velasco.