“No se aprovechen de mi silencio”, Olmedo López manda mensaje a Sneyder Pinilla, quien fuera su mano derecha en la UNGRD

“Soy un testigo valioso para la verdad que el país reclama. Testimonios como el mío, evidentemente, les interesarán a las verdaderas cabezas, que al final del día nos utilizan y hoy buscan cómo opacarnos. Y sí tengo miedo, y sí me tiemblan las piernas, pero para resolver su pregunta, estoy convencido de que mi camino es colaborar con la justicia y decir toda la verdad. Espero que la Fiscalía no se venga en mi contra, me mamen gallo con el principio de oportunidad o les dé por perseguirme de forma salvaje y vengativa. Contaré los nombres de sus protagonistas, examigos que hoy seguro me odian porque decidí romper mi silencio”, aclaró el exfuncionario.