Sneyder Pinilla, la mano derecha de Olmedo López, habla con SEMANA desde la clandestinidad: “Abrí la boca y ser el sapo me pone en la mira”

SEMANA: Usted dice que está dispuesto a colaborar con la justicia. ¿Qué está dispuesto a contar?

Sneyder Pinilla: Quiero contar la verdad, pero siento que no tengo garantías y temo por mi vida y futuro jurídico. Tengo el temor fundado de que solo quieren escuchar la información y temo que sea solo para proteger a los poderosos implicados para después dejar mis afirmaciones en los pasillos del olvido, donde se archivan muchos procesos, como pasó con el señor Pizano en el caso Odebrecht. Yo ya abrí la boca y estoy en peligro.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres, era la mano derecha de Olmedo López. | Foto: Cortesía UNGRD

SEMANA: ¿Y qué pide a cambio?

Sneyder Pinilla: Lo elemental, garantías para mi vida y la de mi familia, pero sobre cualquier cosa la seguridad de mi familia. Créame, para mí no es nada fácil delatar y contar la verdad. Ser el sapo me pone en la mira. Para mí ya no hay marcha atrás y claro que estoy solicitando un principio de oportunidad e inmunidad total. Esos señores serán mis enemigos toda mi vida hasta el día de mi muerte. Y debo ser muy claro, no quiero suicidarme. No tengo agua con cianuro en mi casa. Tengo ganas y motivos para vivir como mi hijo. Si algo me pasa es responsabilidad de gente que hoy está en los poderes públicos. Ellos me quieren callar. Y la única formar será si estoy muerto. Por eso mi abogado, el doctor Gustavo Moreno, quien camino por mis pasos, tiene todos los detalles de la verdad que presencié y viví.

SEMANA: ¿Qué espera que pase en la justicia con su testimonio?

Sneyder Pinilla: La verdad y que todos los involucrados y que aún están también en el anonimato le den la cara a la justicia. Obviamente, insisto en mi principio de oportunidad. Soy un testigo valioso para la verdad que el país reclama. Testimonios como el mío, evidentemente le interesará a las verdaderas cabezas, que al final del día nos utilizan y hoy buscan como opacarlos. Y sí, tengo miedo. Y sí, me tiemblan las piernas, pero para resolver su pregunta, estoy convencido de que mi camino es colaborar con la justicia y decir toda la verdad.

SEMANA: ¿Y qué quisiera tener hoy claro?

Sneyder Pinilla: Que no me maten, que protejan a mi familia, que me den garantías y que me permitan hablar y contar la verdad enmarcada en un principio de oportunidad. Es lo que establece la ley en Colombia. Tengo miedo. Espero que la fiscalía no se venga en mi contra. Me mamen gallo con el principio de oportunidad o se les dé por perseguirme de forma salvaje y vengativa. O que sea uno más en la lista de los muertos por hurto de celular. Le reitero; ¡la verdad! Los nombres de sus protagonistas; ex amigos que hoy seguro me odian porque decidí romper mi silencio. Por ser alguien que le da la cara al país.

Sneyder Augusto Pinilla Luis Gustavo Moreno | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué tanto hay de corrupción de congresistas en este escándalo?

Sneyder Pinilla: Bastante por eso me da miedo hablar sin tener garantías porque pueden actuar contra mi familia.

SEMANA: ¿Y de altos funcionarios del Gobierno?

Sneyder Pinilla: Prefiero no responder a esa pregunta hasta no tener garantías procesales, pero si algo me pasa mi abogado tiene detalles de todo. En este momento solo puedo confiar en él.

Carrotanques de la Guajira siguen parqueados en medio de una sequía brava en la región. | Foto: Carlos Carrillo / Redes Sociales

SEMANA: ¿Y dentro de la UNGDR?

Sneyder Pinilla: Mi abogado tiene todos los detalles, entenderá que no puedo responderle de manera puntual, pero en efecto estoy dispuesto a contarlo todo.

SEMANA: ¿Ha notado interés de la Fiscalía en su testimonio?