Esta es la historia de la madre y capitán Aurora López de la Policía del Atlántico que trabaja con los indígenas Mokaná

“Los sacrificios que se hacen son muchos, pero para resaltar y ser específica, el mayor de ellos es, el no poder vivenciar de manera presencial cada una de las etapas de crecimiento y aprendizaje de mi niña, como tampoco poder gozarme cada travesura cuando agrega a su tierno lenguaje una palabra nueva, no poder estar constantemente en todo su proceso médico y en cada uno de sus avances. Pero el momento más sensible de sacrificio como madre Policía es cuando se enferma, no poder estar ahí para poder atenderle y entregarla en manos de alguien que hace las veces por mí”, detalló.