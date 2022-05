¿Qué harán en segunda vuelta? Partido Liberal baraja nuevamente las cartas para presidenciales

Los resultados de la primera vuelta presidencial en que Gustavo Petro logró 8′527.768 de votos; Rodolfo Hernández 5′953.209; y Federico Gutiérrez 5′058.010 marcaron una nueva realidad política en el país y el primer efecto, es que los partidos tradicionales tendrán que barajar nuevamente sus cartas para asumir una postura de cara a la segunda vuelta.

Esa cita será el 19 de junio y allí los colombianos decidirán entre Petro y Hernández, en una jornada que no será de trámite, como algunas la califican, ya que los dos aspirantes pueden dar sorpresa.

En medio de todo ese panorama, el Partido Liberal se reunirá para analizar los resultados y tomar una decisión frente a los dos candidatos que disputarán la presidencia. El primer encuentro será este miércoles, 1 de junio, donde toda la bancada de Senado revisará el panorama electoral. Posteriormente, la de la Cámara hará lo propio y finalmente se encontrarán con el expresidente César Gaviria y definir si habrá humo blanco por alguna de las dos candidaturas.

Un congresista liberal le confirmó a SEMANA que la campaña del Pacto Histórico ha intentado tender puentes para que la colectividad apoye a Gustavo Petro. “El domingo (29 de mayo) como a las 7 de la noche estaban llamando de esa campaña a César Gaviria, pero él no les contestó. Hay un comité de Gustavo Petro encargado de dialogar con el expresidente”, dijo el legislador quien pidió omitir su nombre.

Este dato es clave porque el liberalismo apoyó mayoritariamente a Federico Gutiérrez, pero en el Pacto Histórico saben que con los votos de este partido tradicional podrían tener un fortín para ganar en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, la realidad política es otra. El expresidente César Gaviria se sintió maltratado por las declaraciones de Francia Márquez, antes de la primera vuelta y esa herida no ha sanado.

Además, muchos congresistas liberales no se sentirían a gusto estando al lado del expresidente Ernesto Samper; de Luis Fernando Velasco; Guillermo García Realpe de Roy Barreras y otros integrantes de esa campaña. Otro congresista de esa colectividad manifestó que no sería coherente estar al lado de un expresidente (Samper) que tanto han criticado y participar de algunas propuestas de esa campaña que no comparten.

Ernesto samper - Foto: pilar mejía cifuentes-semana

No obstante, esto no significa que ya esté descartado el apoyo a Petro pero eso dependerá de las reuniones liberales. Lo claro es que no habrá reuniones con el líder del progresismo ni con Rodolfo Hernández, y el comité de estrategia política será el encargado de entregar los insumos a los congresistas para que tomen una decisión.

Por ejemplo, dicho comité empezó a revisar todas las propuestas de Rodolfo Hernández, sus videos, ideas y mensajes que ha publicado en redes sociales para analizarlos y determinar si sus posturas son similares a los legados liberales.

En las toldas rojas aseguran que el apoyo que se entregue no será basado en burocracia y que sencillamente se determinará por afinidad política y propuestas que beneficien a los colombianos.

Al consultar senadores liberales, la mayoría siente que el respaldo debe ser a Rodolfo Hernández pero tendrán prudencia hasta que haya una directriz de la dirección de la colectividad. A pesar de ello, unos pocos legisladores ratificaron su respaldo a Gustavo Petro, el mismo que pronunciaron antes de la primera vuelta.

Aunque el panorama es totalmente diferente al de hace unos meses, el Partido Liberal jugará un papel determinante en la segunda vuelta presidencial donde los dos candidatos deben pescar votos para lograr la victoria.