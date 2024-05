¿Qué opina María Isabel? Como siempre con Petro, la culpa es de los demás

Y sentenció la directora de Acemi: “Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia, que es irreversible” y de ello dijo que el único responsable del correcto financiamiento del sistema de salud es el gobierno nacional, pero no le cierra la puerta a una mesa de conversación de todos los actores para presentar una buena y nueva reforma de salud ante el Congreso.

Y el alcalde de Medellín dijo que acabar con la salud de los colombianos raya en lo criminal, lo que pasa es que para esa mesa que propone a Acemi prácticamente no va a quedar con quien conversar, porque a varias EPS no les interesa la propuesta al gobierno de convertirse en gestoras, sencillamente entregarán a sus pacientes, entregarán sus chécheres a cambio de sus deudas y se irán.

¿Qué opina María Isabel? El cierre de Sura

Porque como lo había anunciado desde julio del año pasado, simplemente no podía seguir brindando cobertura y servicios ilimitados con recursos limitados, que este gobierno no quiso nunca equilibrar. Ayer esta reputada EPS reveló que perdió 360.000 millones de pesos entre 2022 y 2023, lo cual agotó todo el patrimonio de la entidad y que así no puedo operar más, dice.