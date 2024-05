EPS Sura pide a la Supersalud autorización para dejar de operar como EPS; ¿cómo se realizará esa transición?

El origen de la crisis

En agosto pasado, tres de las EPS más grandes del país (Sura, Compensar y Sanitas) anunciaron, a través de una carta enviada al gobierno nacional, que estaban reventadas y que, si las cosas seguían como hasta entonces y no les pagan lo que les debían, no irían más. Por primera vez, las tres entidades, que reunían unos 13 millones de usuarios y 34.000 empleados, ponían una fecha para este temido adiós: el mes de septiembre de 2023.

Las EPS habían sacado sus números en rojos: Sura, Sanitas y Compensar no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar ese año, pues habían agotado un capital cercano a los 400.000 millones de pesos, en el caso de Sura; 415.500 millones, en el caso de Sanitas, y 278.700 para Compensar, los cuales fueron construidos durante casi 30 años existencia. Dos razones expusieron para haber llegado a este punto: el pago de la UPC y los presupuestos máximos.

“Aunque las coberturas han aumentado en los últimos años, los recursos asignados mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanzan. Además, los Presupuestos Máximos para lo no incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) tampoco cubren las necesidades, agravando las deudas acumuladas. Estos problemas estructurales del sistema de salud han llevado a que EPS SURA no cumpla con el indicador del patrimonio adecuado, dado que se agotó. De hecho, entre 2022 y 2023 se registraron unas pérdidas netas por más de 360 mil millones de pesos. Para el 2024, EPS Sura proyecta que las pérdidas podrían llegar hasta los 500 mil millones de pesos, suma que confirma la inviabilidad de la EPS en las condiciones actuales”.