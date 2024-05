¿Qué opina María Isabel? El cierre de Sura

Porque como lo había anunciado desde julio del año pasado, simplemente no podía seguir brindando cobertura y servicios ilimitados con recursos limitados, que este gobierno no quiso nunca equilibrar. Ayer esta reputada EPS reveló que perdió 360.000 millones de pesos entre 2022 y 2023, lo cual agotó todo el patrimonio de la entidad y que así no puedo operar más, dice.