¿Qué opina María Isabel? Hasta Petro se avergüenza por carrotanques

Anuncia apertura de procesos fiscales y embargos por sobrecostos que calculan más de 7 mil millones de pesos, porque los tres proponentes estaban amangualados y, en el fondo, el esquema estaba encaminado a que se lo ganara la oferta más cara, la del señor Roger Pastas Fuertes, pero no parecen ser de Pasta fuerte los carrotanques escogidos , que no resistirán su tránsito por los desiertos de la Guajira.

Pero así lo hicieran, la propuesta que, repito, resultó la más cara, no estuvo acompañada del plan específico sobre cómo se aprovisionarían los camiones de agua. Cómo será la situación de mala que hasta el presidente le dio pena y ayer, en la posesión del barbudo nuevo director de la unidad de riesgo, Carlos Carrillo, Petro le recomendó la misión de destapar la aparente catástrofe de corrupción que hoy afecta a la entidad, lo que ocurrió bajo sus propias narices, porque Petro, pues, no tiene barbas, no fue bajo sus barbas, cuando encomendó al señor Olmedo López lo que Petro llama el cambio.