¿Qué opina María Isabel? Iván Márquez se niega a morir

La primera conclusión de la misión de verificación de la ONU sobre los acuerdos de cese al fuego es que no tienen verificación. Y luego de expresar alarma por la situación del orden público en Colombia, felicitan al gobierno por sus esfuerzos de paz. ¿Extraña verificación de la misión verificadora de la ONU?

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel? Hoy viernes 7 de julio en SEMANA. Pues la opinión se puede resumir en una pregunta: si es tan escaso el acceso a la inteligencia, que a esta hora ni el Gobierno ni las autoridades militares han podido confirmar la muerte de Iván Márquez, ¿cómo es que pretendieron organizar un sometimiento de la Segunda Marquetalia?

Es probable que esa muerte se confirme en el curso del día de hoy, pero hasta ahora, la única fuente es periodística y proviene del noticiero CM&. Nunca tuvimos una información exacta del estado de salud de este tenebroso personaje, aunque nos decían que había quedado muy malherido desde el año pasado luego de sufrir un atentado en su guarida de Venezuela. De ahí en adelante, las versiones eran muy variadas, desde que Márquez había salido apenas ligeramente herido, hasta que estaba en estado vegetativo.

Iván Márquez. - Foto: Juan Carlos Sierra

Ahora, sobre el motivo de su posible fallecimiento, se dice que fue como consecuencia de las heridas que lo afectaban desde el año pasado, pero otra versión apunta a que fue una muerte repentina, súbita, mientras el personaje ya estaba ciego y muy deprimido.

Lo cierto es que, desde el atentado, ni Márquez había vuelto a hacer uno de sus famosos videos, que le encantaban, como el célebre que grabó dirigido al país anunciando que no se posesionaría en el Congreso y que volvería a la clandestinidad porque no estaba dispuesto a que lo acusaran de narcotraficante, como le pasó a su compañero, Jesús Santrich.

Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia. - Foto: afp

El único que sostiene haber hablado con Márquez es el comisionado de Danilo Rueda, que apuntaba en su diagnóstico a aquel fundador de la Nueva Marquetalia, que se había recuperado sus heridas y servía de interlocutor, porque estaba lúcido para cuadrar con él un sometimiento a la justicia.

Lo cual, por momentos, también se negó, porque se dijo que el Gobierno está dispuesto a darle a estos ‘marquetalios’ una segunda oportunidad sobre la tierra de negociar un acuerdo, así eso contradijera en todos los aspectos lo acordado en el acuerdo, perdón la redundancia, firmado en La Habana con las Farc.

En su momento, con poderosas armas, Iván Márquez, Jesús Santrich y alias el Paisa anunciaron el nacimiento de la Segunda Marquetalia. - Foto: FARC

La misma posibilidad, motivo de mucha polémica, sigue abierta ahora con los sucesores de Márquez que aún no están claramente identificados. Volviendo a la traición de Márquez del acuerdo del cual él mismo fue jefe negociador y, aunque él alegó que se había dado porque el Gobierno había incumplido el acuerdo, los secretos de la guerrilla son tan sorprendentes que no es improbable tampoco que el regreso de Márquez al combate, protegido por Venezuela, fuera más bien un producto de vieja rivalidades con alias Timochenko.

Quien le había ganado la mano a Márquez cuando fue elegido por unanimidad, como sucesor de Alfonso Cano, como máximo comandante de las Farc, lo cual le impidió a Márquez cumplir ese viejo sueño y es muy probable que esa frustración jamás hubiera sanado, así como sus heridas que hoy sugieren su muerte.

Lea la segunda opinión de María Isabel Rueda de hoy viernes 7 de julio:

¿Qué opina María Isabel? Una verificación que produce risa

La primera conclusión de la misión de verificación de la ONU sobre los acuerdos de cese al fuego es que no tienen verificación. Y luego de expresar alarma por la situación del orden público en Colombia, felicitan al Gobierno por sus esfuerzos de paz. ¿Extraña verificación de la misión verificadora de la ONU?

A las 6:10 de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 7 de julio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la información de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia porque da hasta un poco de risa.

Lo primero que confirma la misión de verificación es que no ha habido verificación en los ceses al fuego que están vigentes desde enero, lo cual los hace frágiles y es muy difícil de medir sus resultados. Pero eso sí, una ‘paz total’ que cojea para no decir que no anda.

Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia - Foto: Nicolas Linares

No es obstáculo para que el jefe de la misión, el señor Ruiz Massieu, al tiempo que lanza graves alertas sobre la violencia que agobia el país por culpa de los grupos armados con los que precisamente se negocia la tal ‘paz total’, reconoce que los esfuerzos de paz del Gobierno por frustrados, desordenados e inverificables que sean, como el mismo informe lo reconoce, son loables.

Con todo tipo de condimentos, estas fallas, desplazamientos forzados, confinamientos de la población civil, masacres, actores armados cumpliendo o ampliando su control territorial y social, uso de minas, asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y todo esto ad portas de unas elecciones con muy pocas garantías, no solo por la situación de orden público, sino por cuenta del registrador de las tablas, que tampoco da garantías.

Sigue la polémica por cuenta de los diálogos de paz con el ELN. - Foto: RAÚL ARBOLEDA-AFP

El informe del verificador de la ONU también celebra los resultados alcanzados en la mesa de negociación con el ELN, cuando precisamente el país entero pone en duda sus verdaderas intenciones de paz. Ahora que se ha pactado cese al fuego y están ocurriendo todo tipo de desmanes, desde secuestros hasta paros armados.

Y eso sí, piden más burocracia los de la ONU, además de los 750 nuevos funcionarios del Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez. Que se abra en la Presidencia de la República una oficina que se encargue de vigilar la implementación del acuerdo de paz con las Farc. ¿Qué puede uno decir del informe de la misión de verificación de la ONU?, ¿qué raja el Gobierno o que lo pasa raspando? Por eso digo que es una verificación medio risible, porque no permite saber si según la burocracia de las Naciones Unidas, los planes de Petro van por buen camino o por mal camino.