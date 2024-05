¿Qué opina María Isabel? Las amenazas de Petro

Pero lo mentiroso es lo de menos, porque anunció que si el pueblo, expresión que obviamente acuñó para sus seguidores y no para el resto del país, que aunque no lo apoye respetará su mandato de cuatro años, más adelante irá “sin temor y sin miedo”, pero que si se vio en el voto popular del 2022, por ejemplo, si el Consejo Electoral sigue adelante con su formulación de cargos contra la campaña de Petro por la violación de topes y los encuentra violados o sea que se pasaron las instancias legales, instaurará el poder constituyente de Colombia de manera inmediata.

En especial a las donaciones que le hicieron algunos sindicatos a su partido de un dinero que inicialmente iba para su campaña, pero que como no lo podía recibir directamente, ordenó desviar hacia su partido. Más los miles de pesos invertidos en testigos electorales, argumentando que eso no vale, porque el día de las elecciones ya no había campaña.

Que Petro se defienda todo lo que quiera, pero que no nos venga a acusar de golpistas, ni amenazar con constituyentes, ni con guerras civiles, ni con que hasta donde su pueblo quiere que él vaya él irá. Eso no es de un demócrata, es de un dictador.

¿Qué opina María Isabel? El extraño fallo de la Corte Constitucional

La Corte declaró inexequible la ley que creó el ministerio de la Igualdad, por carecer de aval fiscal. Pero lo dejo vivo (aunque todavía no esté funcionando) hasta el 2026, en espera de que pase en el congreso una ley que enmiende los vicios de su creación. ¿Y si la ley no pasa, en 2026 habrá que desmontar el costoso aparato, si por casualidad ya por fin está funcionando?

Pues no funcionando porque no ha funcionado, francamente no entendí esa decisión, porque el principal argumento es que no se llevó a cabo el análisis del impacto fiscal de su creación, es decir, nunca se nos dijo cuánto costaría ponerlo en marcha con toda la burocracia que arrastraría. Ni si el presupuesto nacional daría para ello.