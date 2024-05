Presidente Gustavo Petro sorprendió en un discurso al señalar que se siente decepcionado de su plan de Gobierno. ¿Por qué?

Un particular discurso dio el presidente de la República Gustavo Petro en Ciudad Bolívar, en el que el jefe de Estado mencionó su plan de Gobierno.

Según el jefe de Estado, ese plan que define el mapa de navegación de su administración de cuatro años no está pensando en el territorio y en reducir las brechas sociales de desigualdad.

Presidente Gustavo Petro realizó sorpresiva declaración: "Me siento muy decepcionado del plan de Gobierno, no sé si lo tengamos por ahí. No está pensando en el territorio".

“No logramos cubrirlas en una sola reunión, el tiempo del gobierno es limitado, pero el plan del gobierno no debe serlo. Y yo quiero decirles que me siento muy decepcionado del plan del gobierno en este momento, no sé si lo tengamos por ahí”, expresó Petro.