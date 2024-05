Petro dice que graves denuncias de corrupción en la UNGRD son una estrategia de golpe y que quieren frenar sus polémicas reformas

“ Hay un debate nacional sobre actos de corrupción de dos funcionarios públicos del gobierno nacional. En esto hay que tener mucha claridad. Ojo, los funcionarios las hicieron, nosotros hemos recuperado la mayor parte del dinero público, lo hemos cuidado para que no se lo robaran, pero los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas acusando ”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “Unos abogados muy famosos, por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios. Bajo la tesis construida periodísticamente por la señora de siempre, que el presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe”.

“No olvidemos, este no es un tema de dos corruptos, si es que fueron corruptos, eso lo demuestra la justicia, ellos deben defenderse en la justicia, pero lo que se está construyendo alrededor de esos dos es la línea del golpe y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos, que congresistas, que la Corte Constitucional, que el Gobierno Nacional y que el presidente, sí como no”, expresó el jefe de Estado.

“El que hace la paga, el que hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad, porque yo he luchado mucho, he luchado mucho para que aquí vengan con ese cuentico, sabiendo que lo que quieren es en primerísimo lugar, en primerísimo lugar, frenar las reformas en favor del pueblo en el Congreso de la República”, indicó Petro.