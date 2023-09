¿Qué opina María Isabel? Lo dicho: adiós a la regla fiscal en el gobierno Petro

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel, hoy viernes, 29 de septiembre, en SEMANA? Pues la opinión va derecho a recordar lo que ya habíamos sospechado y advertido: que un gobierno populista como este, lógicamente terminaría violando la regla fiscal, establecida en el 2011 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos para comprometer a los gobiernos colombianos, pues, a que no gasten más allá de un tope y a que no se endeuden más allá de un compromiso con el país.

La regla fiscal fue "establecida en el 2011 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos para comprometer a los gobiernos colombianos (...) a que no gasten más allá de un tope". | Foto: Getty Images

Porque —por ejemplo— nadie le critica al Gobierno Petro el esfuerzo por darle una pensión de subsistencia, por pequeña que sea, a los ancianos que no tienen derecho a ella —por ejemplo—. Pero la razón que adujo el presidente en su discurso de la plaza de Bolívar para este subsidio fue la de que, gracias a esa platica, los ancianos pueden asegurarse el amor, el cariño y el cuidado de sus seres queridos; cuando esa asistencia a los ancianos no se debe asegurar por el hecho de que tengan una exigua pensión, o sea, comprarla; sino por amor, por deber familiar y filial, por humanidad, y no por interés económico que logre comprar todo lo anterior.