Lo último: Presidencia dice que protesta de indígenas cerca de Casa de Nariño ya fue resuelta; este viernes habrá reunión con los manifestantes

Los indígenas estaban molestos con el Ejecutivo y exigían hablar con funcionarios del Estado para que se cumplan “con los compromisos adquiridos”. Sin embargo, no hay detalles de dichos compromisos.

Así quedó registrado el intento de toma de la Presidencia

“Es para denunciar las irregularidades porque es increíble que no tengan tiempo para atendernos 10 minutos. La viceministra del Interior, Lilia Solano, no quiere atender a los paisanos y ya hay unos compromisos adquiridos con ella y delega funcionarios que no tienen capacidad de decisión”, dijo uno de los indígenas.