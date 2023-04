¿Qué opina María Isabel? Más petrismo en el gobierno petrista

Algunos ministros que se creía, serían exministros muy pronto, terminaron quedándose. Es el caso del canciller, del ministro de Defensa y de la ministra de minas. ¿Por qué se quedan? No precisamente por ser unos ministrazos. Lo que sí se demostró es que Petro, por redundante que suene, es capaz de volver su gobierno más petrista.

A las 6:10 minutos de la mañana, ¿Qué estará opinando María Isabel hoy jueves 27 de abril en SEMANA? Pues la opinión gira por los lados de los ministros que se salvan, por ahora, del remesón del gabinete anunciado ayer.

Un fuerte candidato que estaba a puertas de su salida en el canciller Álvaro Leyva, pero aún peor que los resultados de la cumbre internacional por la política interna venezolana sin Venezuela, que ayudó a sabotear el propio presidente Maduro con sus tajantes exigencias de plata y de que le quiten de encima la Corte Penal Internacional, solo faltaba dejar sin piso al canciller Leyva.

Canciller de la República, Álvaro Leyva. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A pesar de que tanto ruido terminó en un lacónico comunicado que ni siquiera firmaron los representantes que mandaron los países, sino que fue un brevísimo resumen, casi que de relatoría de las opiniones que se escucharon en la reunión del Palacio de San Carlos, es que ni siquiera el paralelismo, llamado así por Leyva, entre el calendario electoral en Venezuela y levantamiento de las sanciones cuenta con aval de los presentes a la cumbre, porque hasta donde sabemos, lo que salió de la reunión de Biden y Petro fue la advertencia de que primero querían ver para creer antes de levantar las sanciones, es decir que el cronograma electoral se implementara, que fuera claro, y que hubiera garantías para la oposición, cosas que aún no hemos visto.

Otra que figuraba en la puerta de salida era la ministra de Minas, Irene Vélez, ‘off the record’ se viene comentando que el presidente viene preocupado con que ella no le esté dando el ancho al Ministerio de Minas, pero con la llegada Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol, que yo misma pensé que facilitaría la salida de la ministra, se convirtió por lo pronto en un refuerzo a sus falencias.

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. - Foto: Guillermo Torres

Y otro que sorpresivamente se salva es el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien nunca ha sabido dónde está, ni nosotros por qué está. Puede ser bastante posible que por ahora Petro no le tenga reemplazo, porque se suponía que allí podría llegar el saliente ministro del Interior, estadista Prada, pero esas especulaciones se dieron antes de que Petro enfurecido llamara mentiroso al expresidente Juan Manuel Santos, y es que de paso tratará despectivamente a una institución médica como es la prestigiosa fundación Santa Fe, solo porque su sede es en el norte de Bogotá.

El miércoles pregunté yo si algún hijo de Petro no habría sido paciente de la clínica, hoy afirmo que hasta Petro lo ha sido, de manera que ser atendido por la Fundación no es como dijo Petro, privilegio de algún expresidente que seguramente aparecería por ahí ponderando el sistema de salud en Colombia, refiriéndose sin mencionarlo con nombre propio a Juan Manuel Santos.

Alfonso Prada, exministro del Interior. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Y como el estadista Prada es invento de Santos, aunque ahora niegue que fuera su cuota en el gobierno Petro, no quedaba fácil sacarlo del Interior para meterlo en Defensa. No porque el estadista hubiera rechazado el cargo por respeto a su jefe Santos, llamado mentiroso por Petro, sino porque insultando al expresidente, ¿qué confianza tendría en el estadista como ministro de Defensa, ahora que el presidente ha venido peluqueando la institución para asegurar no solo su acuartelamiento, sino su entrega?

Se supone que este remesón es la radicalización del presidente Petro, así lo han analizado. Quienes no pensaban que eso sucedería tarde o temprano, o son unos ingenuos, o pensaban que el presidente le estaba yendo mal, sencillamente que había comenzado muy blandito, muy poco petrista. Cualquiera de las dos teorías sirve.