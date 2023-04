“El santismo no existe”: expresidente Juan Manuel Santos responde sobre cambio del gabinete de Gustavo Petro

En una entrevista con La W, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirió al anuncio sobre el cambio del gabinete del presidente Gustavo Petro y afirmó que no existe un movimiento a su alrededor. El exmandatario dijo que “el santismo no existe” y que, por lo tanto, no tiene representación en el Gobierno.

“El santismo no existe y nadie puede decir que representa el santismo porque no existe”, aseguró Santos.

El expresidente se refirió a la decisión de Petro de solicitarle la renuncia a todo su gabinete en las últimas horas y se mostró en desacuerdo. “Hago un llamado a la moderación. Eso es lo que necesita el presidente para permitir el diálogo”, afirmó.

En las últimas horas, el exmandatario se mostró en contra de la reforma de salud y destacó las bondades del sistema. “Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario. De los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vaya a cambiar”, aseguró el exmandatario.

El presidente Petro no se quedó callado y le respondió con una gráfica de la revista médica británica The Lancet en la que Colombia sale en el puesto 81 en una clasificación de sistemas de salud, luego de que Santos sacara a relucir ese medio de comunicación.

La pelea entre Santos y Petro no es nueva. Recientemente, el expresidente hizo algunas críticas sobre la forma en la que el Gobierno está implementando el acuerdo de paz de La Habana con las Farc que el exmandatario firmó.

Petro abrió la posibilidad de modificar ese tratado porque considera que hay temas que quedaron faltando. Santos le respondió esas críticas y defendió su acuerdo. “Eso se lo dijimos al presidente Petro desde la campaña y el presidente Petro se comprometió con el país a implementar el proceso de paz con las Farc”, le reclamó.

Tras las diferencias que salieron a flote entre ambos, Petro aseguró que iba a convocar a una reunión con el exmandatario para discutir el acuerdo de La Habana en profundidad, sin embargo, el presidente no llegó a la cita. Santos se quedó esperándolo en un salón en Cartagena y en voz baja se rumoró que ese hecho le molestó bastante.

El presidente no viajó, según dijo, porque en ese momento se presentó la crisis de Viva y Ultra Air y destinó todos los aviones de la Fuerza Aérea para atender a los ciudadanos afectados. Al encuentro llegaron varios líderes del santismo y del petrismo a esa cumbre en la que discutieron sobre la paz total.

Aunque el expresiente Santos aseguró que el santismo no existe, en medio de la pasada campaña electoral algunos interpretaron que hubo cercanía entre ambos líderes porque exfuncionarios de Santos respaldaron a Petro.

Algunas de esas figuras son el actual ministro del Interior Alfonso Prada, que fue secretario de la Presidencia de Santos; el actual director del Dapre Mauricio Lizcano, que fue presidente del Senado cuando Santos firmó el acuerdo de paz; la ministra Agricultura Cecilia López que apoyó a Santos en la llegada al poder; o el presidente del Senado Roy Barreras que ha sido un aliado clave de Petro y lo fue de Santos.

De hecho, Barreras ha sido uno de los políticos que ha reconocido que es santista. “Yo no soy santista vergonzante, yo soy santista; y para mí es un orgullo que el presidente y Premio Nobel de Paz, nos haya legado la obligación de defender la paz en Colombia”, aseguró Barreras a finales de febrero.

Ese mensaje que ha sido reiterativo, y ha diferencia de la relación del senador con Petro, a Santos le criticó en menor medida sus decisiones. En las últimas horas Barreras criticó la decisión de Petro de romper la coalición.