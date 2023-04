Sigue la pelea entre el presidente Petro y Juan Manuel Santos; el mandatario le mostró el puesto que ocupa el sistema de salud colombiano

La pelea entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el exmandatario Juan Manuel Santos por cuenta de la reforma a la salud no se detiene.

Santos aseguró por medio de su cuenta de Twitter que el sistema de salud colombiano es uno de los mejores, incluso, mencionando a la prestigiosa revista The Lancet.

“Presidente Petro: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista @TheLancet. Por supuesto, hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido”, indicó el exmandatario.

Sin embargo, el presidente colombiano respondió mostrando el ranking de la publicación, el cual pone al sistema de salud colombiano en el puesto número 81.

“Señor expresidente Juan Manuel Santos, esta es la clasificación de sistemas de salud que hace la revista The Lancet. Colombia queda en el puesto 81″, se lee en la respuesta.

Pero esta no fue la única discusión entre los dos políticos. Todo inició cuando Santos, en un foro que se celebró el martes 25 de abril, le habría enviado un duro sablazo.

“Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario. De los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vaya a cambiar”, dijo en el evento.

Las declaraciones llegaron a oídos del presidente Petro y no tuvo reparos en contestar. “Algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo… mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar [a] los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma”, respondió.

El presidente fue más allá y aseguró que “dicen que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de Chapinero. No han entendido lo que es la paz. La paz es que la gente no tenga el hambre del estómago; que la gente tenga las condiciones para trabajar. Es sencilla, pero qué compleja es volverla una realidad”, sentenció.

Otra importante figura política que se le fue encima al presidente Petro por la reforma a la salud fue el exministro Alejandro Gaviria, afirmando que esta es “cada vez más ilegítima”.

De acuerdo con Gaviria, si la iniciativa no tiene legitimidad, su implementación se dificultará, al tiempo que los desafíos jurídicos son “inmensos”. “Sin legitimidad (aun si se aprobara), la implementación será muy difícil y los desafíos jurídicos, inmensos. Este proceso no va a salir bien en ningún escenario”, aseguró en Twitter el exministro de Salud y Educación.

Alejandro Gaviria fue ministro del gobierno de Petro.

A pesar de todas estas voces en contra, la ministra de Salud, Carolina Corcho, y su reforma a la salud, pasaron la primera gran prueba de fuego en el Congreso.

La Comisión Séptima de la Cámara aprobó el martes 25 de abril la ponencia y le dio oxígeno a uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno de Gustavo Petro que amagó con naufragar hasta última hora.

En total, recibió 10 respaldos y ocho votos en contra, de 21 representantes a la Cámara que adoptaron una jugada bajo la mesa que consistió en no participar en la votación, desbaratar el quorum a última hora y lograr que el Gobierno garantizara sus mayorías. Fueron tres los representantes a la Cámara que se retiraron.

La Comisión Séptima aprobó exclusivamente la ponencia positiva radicada el 31 de marzo, pero el paso siguiente es la discusión del articulado de la iniciativa.

Ese escenario será aún más complejo porque el Partido de La U y el Partido Conservador empezarán a destapar sus cartas y a debatir e incluir, a través de proposiciones, algunas modificaciones al articulado de la iniciativa.