“Mentiroso”: sin mencionarlo, presidente Petro le contesta a Juan Manuel Santos sobre el sistema de salud y lo tilda de “indolente”

El presidente Gustavo Petro no se aguantó las ganas de contestarle a Juan Manuel Santos. En un foro este martes, el exmandatario, que no se ha metido mucho en las reformas del gobierno, le había enviado un duro sablazo. “Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario. De los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vaya a cambiar”, había dicho enfático.

Frente a esto, el primer mandatario se despachó también. “Algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo... mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma”.

El presidente fue más allá y aseguró que “dicen que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de Chapinero. No han entendido lo que es la paz. La paz es que la gente no tenga el hambre del estómago; que la gente tenga las condiciones para trabajar. Es sencilla, pero qué compleja es volverla una realidad”, dijo.

La frase del presidente Santos había sido una respuesta a una polémica expresión que había dicho Petro cuando lanzó el modelo de salud preventiva en Aracataca a inicios de 2023. Allí dijo que Colombia cuenta con uno de los peores sistemas de salud del mundo, y que solo por tener un carnet de EPS la calidad no mejora. “Mucha gente cree que porque tiene un carné de una EPS, que se han repartido por millones, se cree entonces que tenemos unos de los mejores sistemas de salud del mundo”, aseguró esa vez.

En su discurso en esa oportunidad, Petro anunció la polémica reforma a la salud que se debate hoy y aseguró que era el futuro para humanizar un sistema que él afirmó solo veía a los pacientes como un producto. “Estoy convencido de que así caerían los indicadores de la mortalidad, estoy convencido de que así dejaríamos de ser de los peores sistemas de salud del mundo. Pero lo más importante, así se salvarían millones de personas de morir prematuramente cuando aún no le había llegado la fecha del destino final”.

Día clave en reforma a la salud de Carolina Corcho; Congreso votará ponencia y partidos piensan en costo político en regionales

La reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho definirá su suerte este martes 25 de abril, cuando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes vote la ponencia y la apruebe, y así le permita seguir su estudio en las plenarias o, al contrario, la hunda de una vez por todas.

Los cálculos varían cada minuto. El Gobierno insiste en moverse y convencer a los congresistas uno a uno para conseguir los votos, mientras la oposición le hace ver al país lo grave que sería para los usuarios aprobar lo que llaman el ‘Frankenstein’ de Corcho. Los últimos minutos previos a la votación serán definitivos.

Hasta la noche de este lunes, 24 de abril, las cuentas eran las siguientes: de 21 representantes a la Cámara que tiene la Comisión Séptima, el Gobierno necesita un solo voto para lograr la aprobación de la reforma a la salud.

Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de La U, y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. - Foto: Esteban Vega La Rotta

De los 21 dirigentes, tiene 4 votos del Pacto Histórico, 2 de la Alianza Verde, 2 de curules de paz, un voto del Partido Comunes y un voto del Partido Liberal que corresponde a la congresista María Eugenia Lopera, quien desobedeció a César Gaviria y quiere respaldar la reforma a la salud de Gustavo Petro.

Al contrario, los opositores a la iniciativa, al menos hasta la noche de este lunes, eran 11, entre ellos 2 de Cambio Radical, 2 del Centro Democrático, 3 del Partido Liberal, 2 del Partido Conservador y 2 de La U.

Se desconoce si La U y el Partido Conservador acompañarán o no la reforma de Carolina Corcho. Hasta la noche de este lunes, el conservatismo insistía en no respaldar la propuesta a la salud, porque no se introdujo en el texto la totalidad de los cambios pedidos por la colectividad.

La decisión de los conservadores pesa, al menos, para el partido de La U. SEMANA conoció que así Dilian Francisca Toro quiera ceder terreno y lograr consensos con el Gobierno, esperará a que decidan los godos para ella definir la postura de su partido. Toro no está dispuesta a dar la pelea sola sin el respaldo de los conservadores y el Partido Liberal.

De Efraín Cepeda y el Partido Conservador depende la reforma a la salud. - Foto: guillermo torres reina-semana

De hecho, la semana anterior fueron los conservadores los que se opusieron a última hora a la reforma y los congresistas de Dilian Francisca Toro no tuvieron otra alternativa que bajarse del bus del Gobierno y unirse a la decisión de los godos.

En esta oportunidad, los conservadores insisten en no votar positiva la ponencia de la reforma a la salud. Sin embargo, la decisión podría cambiar a última hora.

En el conservatismo hay quienes temen el costo político que podría acarrear la reforma política.

En ese partido, como en La U, tienen claro que Gustavo Petro cae en las encuestas y que la reforma a la salud de Carolina Corcho tiene confundido al país, que no sabe con certeza qué traduce el proyecto, y lo más importante: ¿qué pasará con ellos si se eliminan las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS)? La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha revelado encuestas que confirman que los usuarios se sienten satisfechos con el sistema de salud que se brinda en Colombia.

El representante Gerardo Yepes, quien radicó la ponencia de la reforma a la salud en el Partido Conservador, le dijo a SEMANA que se someterá exclusivamente a lo que decidan las directivas de la colectividad.

¿Vale la pena respaldar la reforma de Carolina Corcho cuando el Pacto Histórico ataca a sus aliados en las elecciones regionales? ¿Les agradará a los colombianos la aprobación de la reforma? ¿Tendrá un efecto en las elecciones regionales de octubre? Son algunas de las preguntas que rondan en La U y el conservatismo, dos partidos donde sus congresistas tienen claro que, apenas pase o se hundan las petrorreformas, el presidente armará su propio gabinete y lo más posible es que los deje a un lado.

A eso se suma la molestia que existe en La U porque el Pacto Histórico quiere el respaldo de ese partido a la reforma a la salud, pero sus congresistas atacan a su directora, Dilian Francisca Toro, quien aspira a la Gobernación del Valle.

La ministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Este fin de semana, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo hizo fuertes críticas contra Toro. La historia se repite con Alexánder López, el senador del Pacto Histórico que es oriundo del Valle y ha cuestionado públicamente a la directora.

Dilian Francisca Toro ha estado haciendo cuentas con calculadora en mano. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras le advirtió a la directora de La U que si su partido respalda la ponencia de la reforma a la salud, Cambio Radical, su colectividad, le quitará el apoyo a la Gobernación del Valle.

Aunque la vallecaucana tiene de un cacho la Gobernación del Valle, Cambio Radical tiene tres senadores en ese departamento que tienen votos: Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez. Cada uno tiene varias cámaras en esa región del país.

¿Qué pasará? Hasta este martes todo es especulación, porque el Gobierno, si no reúne todos los votos necesarios para aprobar la reforma, acudiría a un plan B: reducir el quorum en la Comisión Séptima con el apoyo de congresistas aliados y lograr las mayorías, así sea a la fuerza.