Dilian Francisca Toro, sobre reforma a la salud: “No podemos destruir un sistema que ha generado buenos resultados”

Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, es clara al decir que se necesitan las reformas sociales del Gobierno. Sin embargo, reclama que no se conozcan los textos para discutirlos a fondo.

En el caso de la reforma a la salud, tiene reparos sobre eliminar las EPS, aunque considera que el sistema se debe mejorar.

Dice que la colectividad mantiene buenas relaciones con el presidente Gustavo Petro, pero no está de acuerdo con las tesis de la ministra Irene Vélez. Por ahora, no descarta su candidatura a la Gobernación del Valle.

SEMANA: ¿Cómo está el Partido de la U en la coalición de Gobierno?

DILIAN FRANCISCA TORO: Somos un partido unido. Cuando llegué estaba fragmentado y con muchísimos problemas. En el Congreso presentamos unos 15 proyectos importantes en economía campesina, circular, seguridad alimentaria, educación dual para las mujeres, entre otros.

Estamos en la coalición de Gobierno trabajando activamente. Pero eso no quiere decir que todo vaya a ser aprobado.

En la reforma tributaria tuvimos líneas rojas, fue algo muy democrático, el presidente atendió casi que todas las recomendaciones que se hicieron y los argumentos que tuvimos. Esperamos que ocurra lo mismo con las reformas sociales, como la salud, la pensional y laboral.

SEMANA: ¿Qué opina de la reforma a la salud?

D.T.: Hasta que el Gobierno no presente el articulado, no vamos a tener una discusión amplia y profunda de qué es lo que queremos. Cuando la conozcamos en realidad debe haber una discusión amplia en la que estén todos los actores del sistema, los pacientes, los ciudadanos. Hay que construir sobre lo construido y garantizarles a los colombianos el derecho fundamental a la salud.

SEMANA: Según su experiencia como profesional de la salud y exgobernadora del Valle, ¿qué se debería hacer?

D.T.: Existen dos regímenes, en la Ley 1438 establecimos la misma cobertura en servicios, pero la financiación no es la misma, necesitamos que lo sea, que entren todos los servicios, que no haya régimen contributivo ni subsidiado, sino que haya un solo sistema de salud. El aseguramiento hay que mantenerlo. Hay muchas cosas que se han ganado, un plan de beneficios, la tutela, que sirve para cuando no se respeta el derecho, son ganancias que se dieron en esa época.

Dilian Francisca Toro quiere conocer el texto de la reforma a la salud para saber lo que se planterá con las EPS. - Foto: Prensa Partido de la U

SEMANA: ¿Qué hay que mejorar?

D.T.: Las barreras que existen, las autorizaciones, la falta de continuidad en el servicio, las EPS que tienen posición dominante, pero no tienen cartera grande con hospitales y clínicas. Hay cosas muy buenas, pero no podemos destruir un sistema que ha generado buenos resultados. Incluso con las mediciones que se hacen con respecto a otros países, tenemos buen acceso a la salud.

Hay una cosa que es muy preocupante y hay que trabajarla en el proyecto de ley. Estoy de acuerdo en que la atención primaria debe ser el centro del sistema: salud comunitaria, red integral de servicios, debe haber determinantes sociales. Lo que pasa es que eso ya estaba establecido en la ley, pero se ha venido implementando tímidamente porque no ha habido recursos. Qué bueno que este Gobierno tenga la intención de que esa atención primaria se pueda aplicar.

Hay que tener una salud diferencial en las regiones, sobre todo en el sector rural y en las zonas dispersas y geográficamente apartadas. Hay que tener atención integral, infraestructura, debe haber más atención del Estado con subsidios de oferta para incentivar el talento humano en salud. En la prestación del servicio se deben fortalecer los hospitales públicos en infraestructura, tecnología, talento humano y que a los trabajadores les paguen a tiempo.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con que se eliminen las EPS?

D.T.: Las EPS tienen problemas, pero lo que se ha ganado con ellas en muchos temas hay que tenerlo en cuenta. Si se van a acabar las EPS, como se dice en los borradores, y se van a reemplazar por unos fondos, eso sería una burocratización que no es necesaria.

Crear el Adres como una gran EPS pública nacional no creo que sea lo mejor. Nos tienen que decir si se van a acabar o no, pero lo más importante, si se van a eliminar, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Quién va a hacer todo lo que hacen hoy las EPS?

El Gobierno tiene que decirnos cómo se haría, no podemos alterar el servicio y que no funcione. Si vamos a hacer una reforma que estoy segura que se necesita, se tiene que hacer para mejorar el servicio en calidad y oportunidad. Creo que se van a necesitar más recursos. La ley 100 hizo eso, fortaleció la financiación, ahora se va a necesitar más.

SEMANA: ¿La U tiene una posición como bancada sobre la reforma a la salud?

D.T.: Lo que le estoy diciendo es más o menos lo que piensa el partido. Yo he vivido mucho esto y nos basamos en lo que he expuesto desde hace tiempo.

La directora del Partido de la U aseguró que mantienen las buenas relaciones con el Gobierno. - Foto: Partido de la U

SEMANA: ¿Qué opina de otras reformas sociales como la laboral y pensional?

D.T.: En el tema laboral, tampoco conocemos absolutamente nada. Lo que pasa es que hay que garantizar que si se va a hacer una reforma laboral habría que mirar cuáles son los recursos para poder lograrlo. Eso también tiene que ver mucho con el tema laboral del sector salud.

En el tema pensional he estado de acuerdo con que haya un sistema multipilares, pero sin engrosar tanto a Colpensiones, sino que debe haber un sistema complementario, no competitivo. Eso generaría una mejor equidad. Hay que aceptar que hay que hacer cambios. Pero hay que mirar las reformas porque no sé cómo vienen.

SEMANA: Hablando del Gobierno, ¿qué opina de gestión de la ministra Irene Vélez y sus anuncios sobre los hidrocarburos?

D.T.: Pienso que Colombia no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, es mínimo en comparación de otros países del mundo. No podemos ser los salvadores, perjudicándonos nosotros, hay que tener mucho cuidado en prohibir la exploración y explotación de petróleo porque son recursos e ingresos que tiene la nación que difícilmente los podremos compensar si no hacemos una transición energética.

La podemos hacer, pero es una transición que es lenta, no es de un día para otro. Entonces es hacer una planeación para decir ‘esto nos va a generar unos recursos’, y así pensar cuándo no tener más contratos. Creo que hay que tener mucho cuidado en ese tema. La ministra está en una posición que la entendemos, pero debe pensarla y presentar una planeación clara y transparente en la transición energética.

SEMANA: ¿Cómo ha sido su relación con el presidente Petro?

D.T.: Bien, no hemos tenido problema. El presidente a mi parecer ha sido demócrata, ha escuchado, da sus argumentos, nosotros, los nuestros, y ha aceptado cambios, sobre todo en la reforma tributaria. No hemos tenido problema y hemos trabajado armónicamente.

SEMANA: Algunos han criticado que partidos de derecha hacen parte de la coalición de Gobierno, ¿qué responde?

D.T.: Nosotros somos un partido de centro y somos un partido social. Hemos abogado por esos temas sociales. Más que ser de centro, izquierda o derecha, es más bien escuchar cuáles son los problemas y necesidades de la gente y solucionarlos. Es decirle a la gente qué necesita y generar soluciones. Estamos en la coalición diciendo que estar allí no quiere decir que todo lo que diga el Gobierno lo aprobamos. Es un espacio abierto para poder hablar, dialogar, concertar y argumentar y que de esa manera los proyectos de ley puedan salir de una forma mejor que beneficien.

Dilian Francisca Toro asegura que son buenas las relaciones con Gustavo Petro y que seguirán siendo partido de Gobierno. - Foto: Autor anónimo

SEMANA: ¿Seguirán siendo partido de Gobierno?

D.T.: Hasta ahora sí. Vamos a dar las discusiones desde adentro con los argumentos y lo que creemos que debe ser lo mejor.

SEMANA: ¿Qué viene para el Partido de la U para las elecciones de octubre, ya enfilan baterías?

D.T.: Apenas estamos comenzando enero. Yo creo que se va sabiendo qué está pasando más o menos en abril, después de Semana Santa. Pienso que hay disyuntivas en diferentes partes del país. Eso lo viene diciendo el presidente del Congreso, Roy Barreras, hay partidos aliados pero en las regionales no van a hacer aliados, pero que no haya agresiones. Ahí se pueden ir dañando las relaciones en un momento determinado. Queremos que las cosas sean en paz, que cada cual tenga sus candidatos y trabaje en las regiones, la gente es la que escoge, para eso no se necesita agredir y pelear, ni odios ni resentimientos; que la gente escuche las propuestas y escoja el mejor.

SEMANA: ¿Le suena la idea de un pacto de no agresión con el petrismo?

D.T.: Que cada cual trabaje como quiera, pero que trabaje de una forma transparente y constructiva, ya la gente escoge. Eso está bien.

SEMANA: ¿Harán alianzas con otros partidos?

D.T.: Sí, en todas partes del país, para un lado, para el otro, pero todavía está muy prematuro en las regiones. Aunque ya hay algunas que han comenzado y en el Valle ya han arrancado, pero todavía está muy incierto. El partido está trabajando en la parte regional y los avales para asambleas, concejos, alcaldías, gobernaciones en varias regiones.

SEMANA: ¿Será candidata a la Gobernación del Valle?

D.T.: Vamos a decidir después de Semana Santa (risas).

SEMANA: ¿Seguirá siendo presidenta del Partido de la U?

D.T.: Sí señor.