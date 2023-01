Reforma a la salud: “regaño” a la ministra Carolina Corcho; esto le dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras

A justamente una semana de que sea 6 de febrero, fecha en la que se radicarían en el Congreso reformas tan polémicas y mencionadas como la de la salud y la pensional, el presidente de esta corporación y promotor de las propuestas del gobierno Petro, pidió agilidad a los encargados.

“Desde hace siete meses le pedí a los ministros, a las ministras anunciadas y a la ministra de Trabajo, que prepararan los textos. No tienen tiempo, para estar ahora apenas afinando los textos”, señaló Roy Barreras.

“Si tenemos la obligación de cumplir la directriz del presidente Petro, de hacer las reformas sociales que el pueblo reclama, necesitamos que las radiquen el seis de febrero para ganarnos mes y medio porque, de lo contrario, el tiempo físicamente no va a alcanzar”, agregó el integrante de la coalición del Pacto Histórico.

Como contexto, en el caso de la ministra de Trabajo, aseguró días atrás que la reforma laboral y la reforma pensional podrían ser radicadas para el 16 de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias.

En cuanto a la reforma a la salud, aunque fue comentada este sábado 28 de enero en el Consejo Extraordinario de Ministros en Villa de Leyva, desde Presidencia aseguraron que “el Gobierno Nacional definirá detalles y consensos para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias”.

También, según el Ministerio de Salud y Protección Social, la jefe de la cartera, en esta reunión de los más altos funcionarios del gobierno Petro, explicó que la reforma “busca garantizar el derecho fundamental a la salud con mayor inclusión, atención primaria y la dignificación de quienes se dedican al cuidado de la vida”.

Por ahora, en un conteo general, en cuanto a agenda legislativa, el gobierno de Gustavo Petro buscará sacar adelante alrededor de 35 proyectos; algunos de ellos, como la reforma política, vienen del año pasado.

Roy Barreras responde a insulto de Piedad Córdoba: “Está físicamente enferma y debe tener dolor por extradición de su hermano”

La senadora Piedad Córdoba, en su explosiva reciente entrevista con SEMANA, criticó duramente al senador Roy Barreras, copartidario y presidente del Senado de la República. De acuerdo con la política antioqueña, él y el embajador Armando Benedetti son “ratas” que le han hecho “tanto daño”.

Frente a lo dicho para este medio, el senador Roy Barreras reaccionó recordando los quebrantos de salud de la parlamentaria y la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos para responder por presunto narcotráfico.

“Toda consideración para una persona que está físicamente enferma y debe tener un gran dolor por la extradición de su hermano”, publicó el senador en Twitter.

Además, recordó que él posesionó a la senadora mientras se encontraba hospitalizada en Medellín y aseguró que lo volvería a hacer.

“Fui a una clínica en Medellín en un acto humanitario a posesionarla para que pudiera pedir su incapacidad médica. Lo volvería a hacer”, concluyó el presidente del Congreso en Twitter.

Según la senadora, en conversación con SEMANA, entrar al Pacto Histórico fue como ingresar al infierno por Roy Barreras y Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela.

“Claro. ¡Por Dios! Un día me llamó el imbécil descerebrado de Armando Benedetti y me dijo: ‘Usted recibió plata’, ‘Usted dijo que ponía votos’. Yo estaba en Medellín, ni siquiera estaba en Bogotá. Soy una persona decente, lo he sido siempre, siempre he sido una persona decente. Nunca me han metido en esas cosas. No comparto eso. Mi familia ha recibido la persecución de que yo sea una mujer de izquierda”, dijo Córdoba.

Con Barreras, asegura que no tiene “ningún” relación: “Él es el presidente del Senado, desafortunadamente. No más”.

Si se encuentra con Barreras, Córdoba aseguró que no hace más que saludarlo: “No más. Pero amigos míos no son. Ni lo serán. Que quede claro. Yo no me relaciono con gente cuestionada. A mí esa gente no me gusta, qué pena, no me gustan, no me gustan. ¿Por qué? Porque no estoy detrás del poder. Estoy detrás de solucionarle temas a la gente, pero detrás de eso, gas, qué asco”.

Frente a la importancia de ambas figuras para el presidente Gustavo Petro, la senadora aseguró que no sabe, pero tampoco se guardó duros insultos.

“Usted sabe que el poder mueve muchas cosas. A esas ratas no las he nombrado en nada. Yo a ese par en nada. Le voy a decir una cosa más: mucha gente come callada, mucha gente se queda callada, pero a nadie, casi que al 99,9 % (de la izquierda) no les gustan. Se lo puedo decir con la certeza del caso”, manifestó en la entrevista con SEMANA.

Incluso, aprovechó para elogiar a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y de una ideología diametralmente opuesta a la suya.

“Es inteligente, brillante, independientemente de que estemos en orillas opuestas. Ella es inteligente, es capaz, es una mujer brillante y les va a dar guerra. Tienen que sacar a otra mujer tal cual o más que ella para las elecciones”, respondió.

Y tampoco cree que sea contradictorio hablar bien de una persona que pertenece a la derecha y a la oposición al Gobierno Petro.

“Lo pienso, sí lo creo, yo sí lo creo, es una mujer importante, uff. ¿Qué esté en la derecha? ¿Quién en la derecha está más importante que ella? ¿O en la izquierda? Unas bobitas. Y no le voy a decir los nombres”, sostuvo la parlamentaria del Pacto Histórico para este medio.