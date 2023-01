Roy Barreras responde a insulto de Piedad Córdoba: “Está físicamente enferma y debe tener dolor por extradición de su hermano”

La senadora Piedad Córdoba, en su explosiva reciente entrevista con SEMANA, criticó duramente al senador Roy Barreras, copartidario y presidente del Senado de la República. De acuerdo con la política antioqueña, él y el embajador Armando Benedetti son “ratas” que le han hecho “tanto daño”.

Frente a lo dicho para este medio, el senador Roy Barreras reaccionó recordando los quebrantos de salud de la parlamentaria y la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos para responder por presunto narcotráfico.

“Toda consideración para una persona que está físicamente enferma y debe tener un gran dolor por la extradición de su hermano”, publicó el senador en Twitter.

Toda consideración para una persona que está fisicamente enferma y debe tener un gran dolor por la extradición de su hermano.Fui a una Clinica en Medellín en un acto humanitario a posesionarla para q pudiera pedir su incapacidad médica .Lo volvería a hacer https://t.co/BOdYYl82et — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 30, 2023

Además, recordó que él posesionó a la senadora mientras se encontraba hospitalizada en Medellín y aseguró que lo volvería a hacer.

“Fui a una clínica en Medellín en un acto humanitario a posesionarla para que pudiera pedir su incapacidad médica. Lo volvería a hacer”, concluyó el presidente del Congreso en Twitter.

Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, respondió los insultos de Piedad Córdoba. - Foto: Nicolas Linares

Según la senadora, en conversación con SEMANA, entrar al Pacto Histórico fue como ingresar al infierno por Roy Barreras y Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela.

“Claro. ¡Por Dios! Un día me llamó el imbécil descerebrado de Armando Benedetti y me dijo: ‘Usted recibió plata’, ‘Usted dijo que ponía votos’. Yo estaba en Medellín, ni siquiera estaba en Bogotá. Soy una persona decente, lo he sido siempre, siempre he sido una persona decente. Nunca me han metido en esas cosas. No comparto eso. Mi familia ha recibido la persecución de que yo sea una mujer de izquierda”, dijo Córdoba.

Piedad Córdoba también calificó de "rata" a Armando Benedetti. - Foto: afp

Con Barreras, asegura que no tiene “ninguna” relación: “Él es el presidente del Senado, desafortunadamente. No más”.

Si se encuentra con Barreras, Córdoba aseguró que no hace más que saludarlo: “No más. Pero amigos míos no son. Ni lo serán. Que quede claro. Yo no me relaciono con gente cuestionada. A mí esa gente no me gusta, qué pena, no me gustan, no me gustan. ¿Por qué? Porque no estoy detrás del poder. Estoy detrás de solucionarle temas a la gente, pero detrás de eso, gas, qué asco”.

Frente a la importancia de ambas figuras para el presidente Gustavo Petro, la senadora aseguró que no sabe, pero tampoco se guardó duros insultos.

“Usted sabe que el poder mueve muchas cosas. A esas ratas no las he nombrado en nada. Yo a ese par en nada. Le voy a decir una cosa más: mucha gente come callada, mucha gente se queda callada, pero a nadie, casi que al 99,9 % (de la izquierda) no les gustan. Se lo puedo decir con la certeza del caso”, manifestó en la entrevista con SEMANA.

Incluso, aprovechó para elogiar a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y de una ideología diametralmente opuesta a la suya.

Piedad Córdoba manifestó su admiración por la senadora María Fernanda Cabal. - Foto: SEMANA

“Es inteligente, brillante, independientemente de que estemos en orillas opuestas. Ella es inteligente, es capaz, es una mujer brillante y les va a dar guerra. Tienen que sacar a otra mujer tal cual o más que ella para las elecciones”, respondió.

Y tampoco cree que sea contradictorio hablar bien de una persona que pertenece a la derecha y a la oposición al Gobierno Petro.

“Lo pienso, sí lo creo, yo sí lo creo, es una mujer importante, uff. ¿Qué esté en la derecha? ¿Quién en la derecha está más importante que ella? ¿O en la izquierda? Unas bobitas. Y no le voy a decir los nombres”, sostuvo la parlamentaria del Pacto Histórico para este medio.