“El Supersalud me dijo que si el Congreso no aprobaba la reforma a la salud éramos enemigos del mandato popular; le pedí respeto”: Congresista Víctor Salcedo

SEMANA: ¿Qué es lo que está pasando con el proyecto de reforma a la salud?

VÍCTOR MANUEL SALCEDO: A nosotros nos citó la ministra de Salud, Carolina Corcho, a una socialización el año anterior. Atendimos la invitación, en unas estuvo presente ella, en otras el superintendente de salud. Nos presentaron un panorama demasiado oscuro del actual sistema. La verdad, sentí que el panorama era muy pesimista y que no correspondía a la realidad. El actual sistema sí tiene problemas, hay que hacerle ajustes, hay que aplicar las leyes que están en el legislativo. No comparto la posición dominante de las EPS, no comparto que no haya control sobre los recursos, no comparto la integración vertical. Pero, de ahí a pensar que hay que cambiar todo, hay una gran diferencia. En estas socializaciones, por ejemplo, en los cuadros, el superintendente de salud mostró que las deudas de las EPS eran de 50 billones de pesos. Y ahora, para sorpresa, afirma que son 23.3 y la ministra Carolina Corcho habla de 36. Entonces, si en el Ministerio de Salud y la Superintendencia, las cifras que nos presentan ni siquiera concuerdan con las que hoy le presentan a la opinión, es muy difícil.

Desde hace dos semanas la reforma a la salud está en el despacho del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no se conoce el borrador. - Foto: Gobierno Nacional / Collague de SEMANA

SEMANA: ¿Qué más pasó en esa socialización?

V.S.: En esa socialización hubo diferencias. Ejemplo: Sentí que en algunos momentos había un exceso de emotividad por parte de los funcionarios. El Superintendente de Salud, en una de las socializaciones, dijo ‘que si no aprobamos la reforma a la salud, éramos enemigos del mando popular, que ese era el mandato del pueblo’. Yo me levanté y le respondí que hasta lo que yo sabía había independencia de poderes en Colombia y que el ejecutivo que él representaba podía proponer y el legislativo, disponer. Le pedí al funcionario respeto por la independencia de poderes.

SEMANA: ¿El superintendente Ulahy Beltrán qué le respondió?

V.S.: Que tenía listo el Plan B. Yo le dije que sí lo tenía porque no lo usaba. No volví a estas socializaciones después de ese incidente. Este año fui invitado a una, pero dije que si aceptaban que fueran los miembros de mi UTL, sí, pero no permitieron la entrada de los equipos de trabajo. Con sorpresa me doy cuenta de que, a través de las redes sociales del congresista Alfredo Mondragón, harán una socialización en el Valle del Cauca. Posteriormente, citan a varias entidades y tienen previsto para la primera semana de febrero una socialización. ¿Cómo van a socializar algo que ni siquiera han presentado? Entonces, la socialización en las calles de la que habla el presidente es más, creo, una socialización política. Yo no atenderé ninguna invitación —que ya me hizo también la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez— mientras no conozca los textos de la reforma pensional, laboral y de salud.

SEMANA: ¿En qué consiste el Plan B del superintendente?

V.S.: Él habló de que tenía listo el Plan B. Yo le dije que si él no necesitaba pasar la reforma por el Congreso, adelante. Yo soy muy malo para interpretar ciertas frases con vicios de amenazas. Soy respetuoso de la independencia del ejecutivo.

El senador Humberto de la Calle y la ministra de Salud, Carolina Corcho, tuvieron un cruce de declaraciones en las últimas horas porque él pidió debatir la reforma a la salud, pero con la verdad. - Foto: SEMANA y Ministerio de Salud

SEMANA: ¿Le preocupa que ya casi acaba enero y aún no se conoce el proyecto de reforma a la salud?

V.S.: Me preocupa totalmente. Yo le pedí a la ministra que, como el Congreso salía de receso pues que nos permitiera trabajar. Nosotros, en el Partido de La U, con la senadora Norma Hurtado, con la directora de La U, Dilian Francisca Toro, llevamos dos semanas estudiando la totalidad del sistema de salud para hacer una propuesta y tener unos puntos claros. Para nosotros —por ejemplo— no se puede centrar en la eliminación de las EPS. La discusión hay que centrarla en las personas, el paciente, el usuario. Y nosotros hemos establecido algunos puntos de vista.

La eliminación de las EPS, uno de los temas que más preocupa de la reforma a la salud. - Foto: Foto: MinSalud

SEMANA: ¿Cuáles son esos puntos de vista?

V.S.: Si el aseguramiento, que es lo que pretende la ministra, será público, nos tienen que contar cómo serán los controles, las afiliaciones y cómo se tendrá un control sobre los recursos públicos porque no podemos salir de Guatemala para guatepeor. Lo otro que consideramos de vital importancia es que hay que buscar soluciones a la ruralidad. Hoy, el sistema no cuenta con una atención debida en la zona rural. Allá hay que buscarle una atención inmediata. Hay que trabajar para lo más importante: esa integración vertical que le ha hecho daño al actual sistema, la posición dominante de las EPS y trabajar en que los recursos tengan un control absoluto.

SEMANA: Por último, ¿por qué el silencio de Carolina Corcho frente a la reforma a la salud? ¿Será que no la tienen lista?

V.S.: Hace dos semanas la tiene el presidente Gustavo Petro, son palabras de ellos. No entiendo por qué no la comparten. Dicen que han socializado la reforma con varios sectores, pero cuáles son los sectores porque la semana pasada hubo una carta de varios sectores (pacientes, EPS), donde piden que les socialicen la reforma. ¿Socializar la reforma es aventar la gente a la calle, como está diciendo el presidente? ¿Socializar la reforma es enfrentar la oposición en la calle porque ellos citaron a unas marchas? Perdóneme, pero ellos le enseñaron a marchar a la gente y, ¿ahora no les gusta que marchen en contra de ellos? ¿Dónde está el discurso de la legítima protesta? Lo que están buscando es un enfrentamiento. No soy de la oposición, pero no me parece. Esto no se hace así, se hace de cara a la institucionalidad, en foros, en audiencias públicas, en un trabajo en equipo, sin desconocer lo que existe. Es que aquí no vamos a refundar el país.