Nuevo sablazo de Juan Manuel Santos al presidente Gustavo Petro sobre la reforma a la salud. Esto dijo

La reforma a la salud planteada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y liderada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, sigue siendo uno de los temas principales en el debate nacional.

Por tal motivo, este martes, 25 de abril, el expresidente Juan Manuel Santos, que desde su salida de la Casa de Nariño se ha mantenido distante de las opiniones en cuanto a las decisiones tomadas por sus predecesores, manifestó en un foro:

“Extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario. De los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vaya a cambiar”.

La frase del presidente Santos había sido una respuesta a una polémica expresión que había dicho Petro cuando lanzó el modelo de salud preventiva en Aracataca a inicios de 2023. Allí dijo que Colombia cuenta con uno de los peores sistemas de salud del mundo, y que solo por tener un carnet de EPS la calidad no mejora.

“Mucha gente cree que porque tiene un carné de una EPS, que se han repartido por millones, se cree entonces que tenemos unos de los mejores sistemas de salud del mundo”, aseguró esa vez.

Ante lo mencionado, el jefe de Estado también se despachó, pero sin mencionarlo, al indicar: “Algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo... mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma”.

El presidente fue más allá y aseguró: “Dicen que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de Chapinero. No han entendido lo que es la paz. La paz es que la gente no tenga el hambre del estómago, que la gente tenga las condiciones para trabajar. Es sencilla, pero qué compleja es volverla una realidad”, dijo.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Santos se volvió a referir sobre el tema, afirmando que Colombia cuenta con uno de los mejores sistemas de salud, teniendo como base lo dicho por la revista médica británica The Lancet. También indicó que no se puede destruir lo que se ha construido.

“Presidente @petrogustavo: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista @TheLancet. Por supuesto, hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido”, indicó el exmandatario.

Presidente @petrogustavo: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista @TheLancet. Por supuesto hay mucho por mejorar pero no podemos destruir lo que hemos construido. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 26, 2023

Por ahora, la reforma a la salud pasó su primera gran prueba de fuego en el Congreso. La Comisión Séptima de la Cámara aprobó este martes la ponencia y le dio oxígeno al proyecto.

En total recibió 10 respaldos y 8 votos en contra de 21 representantes a la Cámara que adoptaron una jugada bajo la mesa que consistió en no participar en la votación, desbaratar el quorum a última hora y lograr que el Gobierno garantizara sus mayorías.

Fueron 3 los representantes a la Cámara que se retiraron. Uno de ellos, el congresista Camilo Ávila, del partido de La U, uno de los ponentes de la iniciativa que respaldó y firmó la ponencia radicada el 31 de marzo de este año, un día antes de Semana Santa. Ávila no entregó explicaciones, pero desapareció del Capitolio.

Lo mismo ocurrió con los representantes del Partido Conservador Gerardo Yepes y José Quevedo.

El primero es ponente del proyecto y argumentó que tenía que ser coherente con su postura. Su decisión se dio porque el conservatismo, en bancada, decidió este martes oponerse a la reforma de Carolina Corcho, una postura que él no compartió.