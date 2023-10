¿Qué opina María Isabel? Otra terna de uno

Sin embargo, antes de que fuera nombrada, esta se puso a dar declaraciones a los medios acerca de su cargo como una cotorra y el Gobierno optó por descartar su nombramiento, ya que consideró que la discreción no le daba, como es el caso de Laura Sarabia, que no abre la boca cuando no le toca. Sin embargo, con una activista de sus quilates, no sobraba hacerle el homenaje de incluirla en la terna para magistrada de la Corte Constitucional, así fuera como un gesto a pesar de que poca experiencia constitucional tiene ella.