¿Qué opina María Isabel? Sí o sí, habrá mesa con Mordisco

Porque de manera unilateral, el presidente había decretado, en la noche del 31 de diciembre, un cese al fuego bilateral y consulto con los grupos armados, que por ejemplo, los rebeldes de Iván Mordisco, pues no le pagaron ni cinco bolas, cuando se dieron cuenta de que como dice la vicepresidenta Francia Márquez sí o sí, el ejército continuó con su ofensiva para cortar el corredor del narcotráfico y de armas.

Pero según el jefe de la Delegación del Gobierno para estos diálogos con los hombres de Iván Mordisco, no se tiene contemplado que el Ejército deje combatir el narcotráfico, aunque si continúan los ataques contra la población civil, o daños en infraestructuras de hospitales y escuelas, dijo el jefe de la delegación, la presión social podría ser la que torpedee la instalación de la mesa de conversaciones con Iván Mordisco.

La respuesta honesta, sería la misma de la vicepresidenta, sí o sí. Inevitablemente, la inactividad del Ejército conducirá al temido fortalecimiento del negocio de las disidencias, pero además sí o sí, el ejército no tiene clara la orden del presidente de copar todo el territorio nacional.

Pero eso depende, porque si es donde el ELN actúa no se puede y a partir del día 8 de octubre tampoco se podrán las zonas donde actúan las disidencias. ¿Entonces la pregunta es a quién estamos engañando sí o sí?

¿Qué opina María Isabel? El “sí o sí” de Francia Márquez

Muy brava se mostró este fin de semana la vicepresidenta, por cuenta de los ataques con carros bomba simultáneos en el Cauca. Sí o sí, dijo, el ejército y la policía tienen que mostrar resultados concretos para mejorar la seguridad. ¿Pero quién es el que le ordena al ejército actuar? Pues su comandante máximo, el Presidente. Este le ha ordenado al ejército copar el país, pero depende, porque al mismo tiempo le ha prohibido ciertas acciones ofensivas.

Hasta ahora, la reacción del Gobierno ha sido echarle la culpa a todos los demás especialmente al Ejército como si no formara este parte del engranaje del gobierno. “No me voy a aguantar esto como vicepresidenta”, dijo Francia Márquez y afirmó que no se está patrullando en los lugares donde hay que romper el control territorial de los grupos ilegales requisito, por cierto, impuesto por el gobierno para que un grupo de estos sea admitido en los diálogos de la paz total.