Caucagiztán: este es el escalofriante panorama del Cauca, azotado por las Farc de Mordisco. Los criminales exigen carné para entrar a algunos municipios

Su historia no era diferente a la de la mayoría de los jóvenes con escasos recursos del país: vivía de su salario. Y al no encontrar trabajo en Cali decidió regresar a su tierra, a Suárez, donde el crecimiento de cultivos ilegales ha generado empleos como raspachines. “Cuando él me dijo que quería devolverse lo primero que yo le dije es que esto ya no era igual que antes, que ahora había que pedir permiso para moverse de una vereda a otra. Yo le dije: mijo, intente en otra cosa allá, que esto acá está muy feo, pero no, él estaba empecinado en que quería estar en su tierra”, cuenta Clemencia.