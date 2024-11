¿Quién es la mujer que denunció altas tarifas de taxistas en Cartagena y le reclamó al alcalde Dumek Turbay?

¿Qué dijo el alcalde de Cartagena frente a la situación?

La turista le respondió al alcalde Dumek Turbay de Cartagena

“Saqué este tiquete en el aeropuerto de Cartagena, el cual decía que 27.500 pesos, y eso se armó una polémica, pero esa no es la novedad del día de hoy. La novedad es que salió el alcalde de Cartagena diciendo que era mentira lo que la señora de fajas Desslim, Desciré, porque me llamo Desciré, señor alcalde, estaba diciendo”, comentó.

Incluso, Desciré se refirió a los comentarios del alcalde sobre sus intenciones con la denuncia: “Yo soy una persona humilde, soy una persona trabajadora que se dedica a hacer fajas. No me dedico a hacer contenido, ni me dedico a generar polémica. Yo tengo derecho como colombiana a denunciar una cosa que usted no ha controlado en su ciudad”.