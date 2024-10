“Quiero crear una comunidad de papás y mamás que nos haga mejores”: Estefany Sepúlveda, creadora de Baby World

Estefany Sepúlveda (E.S.): Cuando nos sumergimos en la difícil tarea de ser padres, hay muchas preguntas que en muchas ocasiones no tienen respuesta. Buscamos ayuda de familia, de amigos y nos llenamos de información que muchas veces no nos funciona. Yo fui madre hace un poco más de dos años y me encontré con ese vacío. Uno está lleno de preguntas y no siempre las amigas o los familiares tienen las respuestas. Entonces las mamás quedamos al vaivén de las opiniones de todo el mundo. Por eso, pensé en organizar Baby World para que los padres, como yo, aprendan de los mejores expertos de Latinoamérica, y apliquen esas recomendaciones a sus necesidades. Es hacer parte de una nueva comunidad que nos une un mismo propósito, el bienestar de nuestros hijos.