Reconocida ciclista expuso aterradora situación con un acosador mientras entrenaba: “Dios, ayúdame”

Las redes sociales se convirtieron en el escenario al que recurren miles de personas para exponer y compartir situaciones del día a día. En ocasiones, dichos contenidos plasman realidades, las cuales pueden ser complejas y duras de ver.

En las últimas horas, una reconocida deportista utilizó las plataformas digitales para contar una aterradora experiencia que atravesó, precisamente mientras entrenaba. La colombiana grabó un sentido video, el cual fue clave para reflejar la angustia y el temor que sintió en ese sitio.

Según se conoció, se trató de Lorena Arce, una ciclista aficionada, que ganó popularidad entre algunas personas por su contenido relacionado con las rodadas y las bicicletas. La mujer narró un complicado momento que atravesó, por culpa de un acosador sexual.

La creadora de contenido habló de esta cruda experiencia. | Foto: X: @ColombiaOscura

En uno de los clips que subió a sus cuentas personales, la deportista relató cómo sucedió todo, destapando el temor que cargó en su interior mientras quedaba expuesta a este sujeto. En las imágenes se pudo apreciar la desesperación que sintió, ya que vio un peligro en este espacio en el que se encontraba.

De acuerdo con lo mencionado, Lorena Arce señaló que “le daba tristeza querer montar cicla y no poder hacerlo por ese miedo” de toparse con esta clase de situaciones inesperadas.

“Hace unos días fui víctima de acoso en medio de una ruta en bicicleta, yo iba sola como normalmente lo hago. Este sujeto sale en una moto y me pregunta si estoy sola, le digo que no. Me mira con morbosidad, una mirada asquerosa. Él se fue en la moto. Era una zona rural, yo iba en medio de dos ascensos, no podía ir más rápido. Más adelante este asqueroso se estaba masturbando y dice cosas obscenas”, comentó en las imágenes, donde se detallaron escenas de aquel instante.

“Lo que hago es empezar a orar, ‘Dios ayúdame, qué hago’... Mi temor es que tuviera un arma y me metiera al monte donde nadie me iba a encontrar”, agregó.

La ciclista dejó en evidencia el acoso del que fue víctima. | Foto: X @ColombiaOscura

La colombiana indicó que no entendía nada de lo que pasaba, pero solamente quería estar a salvo, pues este sujeto intentó tocarla. En el camino se encontró con militares que la ayudaron, buscando un sitio seguro para resguardarse.

“Más adelante el tipo me alcanza en la moto e intenta tocarme, intento defenderme... Me encontré a unos militares que me ayudaron, no lo encontraron, me acompañaron hasta un lugar seguro. Es la primera vez que vivo algo así en la bici”, relató, bastante afectada.

La ciclista aseveró que era importante denunciar y dejar en claro la indignación que generaban estos actos, pues no era justo salir con temor o angustia: “Si hacemos un video o denunciamos lo toman como exagerada, invalidan la situación. O dicen que para qué montaba sola o cómo iba vestida. El abuso no tiene justificación. Me da rabia que esto quede impune...”.

#ATERRADOR. Lorena Arce, una reconocida ciclista aficionada de la ciudad de Cúcuta, comparte la amarga experiencia que sufrió ppr culpa de un acosador sexual en una de las salidas que habitualmente hace en su bicicleta. pic.twitter.com/FkXJmtEMVl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 14, 2024