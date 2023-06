Registrador Alexander Vega pide que dentro del cese al fuego se incluya que el ELN no intervendrá en las elecciones de octubre

Uno de los anuncios más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acuerdo que se alcanzó en el tercer ciclo de la negociación que se realizó en La Habana, Cuba.

Votos, Urnas, conteo, formularios, escrutinio Elecciones 29 mayo 2022 presidenciales en la ciudad de Medellin. - Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Entre otras puntos, este cese estará activo durante seis meses después de que sean ultimados ciertos detalles y el presidente firme el respectivo decreto. Así las cosas, el acuerdo estará activa mientras se realizan las elecciones regionales en el próximo mes de octubre.

Teniendo en cuenta este contexto, el registrador nacional Alexander Vega aseguró que una de las cláusulas que se deberían de incluir en el acuerdo es que esta guerrilla no intervenga durante el proceso electoral. Las palabras del funcionario se dieron desde el municipio de Quibdó, Chocó, donde sostuvo una reunión con magistrados del Consejo Electoral.

“Celebramos el cese al fuego bilateral, pero debe incluirse, sí o sí, que el ELN no interfiera no solo el día de las elecciones, sino que no constriñan a la población ni afecten las inscripciones de cédulas de los ciudadanos y obviamente que le permita el proselitismo a todos los candidatos en el departamento del Chocó y donde actualmente hacen presencia”, dijo.

En ese sentido, Vega aseguró que le harán la respectiva solicitud al presidente para que la guerrilla del ELN acepte esta petición dentro del cese al fuego. “Vamos a hacerle una solicitud al presidente Gustavo Petro y al comisionado de paz para que se incluya sí o sí y de manera inmediata en esos compromisos de verificación la no intervención del ELN”, señaló.

“El Estado debe hacer presencia en todo el territorio con la fuerza pública y en el diálogo con el ELN garantizar que no se intervenga en el proceso electoral”, agregó.

El registrador aseguró que el cese al fuego debe incluir sí o sí este compromiso por parte del ELN. - Foto: Twitter: @Registraduria

¿Cuándo iniciará el cese al fuego?

Recientemente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, entregó nuevos detalles del cese al fuego con la guerrilla y explicó que tendrá tres etapas distintas. La primera inició el 9 de junio e irá hasta el 6 de julio, tiempo en el cual se realizará pedagogía a miembros del ELN y de las Fuerzas Militares para que se respete el acuerdo.

La segunda etapa se desarrollará entre el 6 de julio y 3 de agosto, allí se realizará la transición para el cese al fuego total en la que se determinarán acciones delictivas del ELN y acciones ofensivas de las Fuerzas Militares. Y la última etapa se dará a partir del 3 agosto cuando entre en vigencia el cese al fuego bilateral con el respectivo decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y que tendrá una duración de 180 días, es decir, terminará el 3 de febrero de 2024.

El jefe de la cartera de Defensa apuntó que hasta que el presidente no firme el respectivo decreto, la Fuerza Pública seguirá adelantando acciones en contra de este grupo armado. “Mientras no exista cese al fuego, toda la actividad de la Fuerza Pública con todas sus capacidades continúan desplegándose”, dijo.

Se espera que el cese al fuego inicie el próximo mes de agosto y dure seis meses. - Foto: Getty Images

Igualmente, Velásquez manifestó que más allá de que esté pactado el cese al fuego y este entre en vigor, la Fuerza Pública continuará con la represión de los delitos relacionados con el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal, la extorsión y los desplazamientos forzados.

“Con cese o sin cese, la actividad de la Fuerza Pública en la represión de actividades delictivas (…) conservará siempre plena capacidad, porque ni aún cuando entre en vigencia el cese hay suspensión del deber constitucional y legal que tienen las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de proteger a toda la comunidad, a toda la población y de confrontar el delito”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.