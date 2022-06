Registraduría destaca premio internacional que ganó la cédula digital

Por medio de las redes sociales de la Registraduría Nacional, se recordó que la cédula digital que inició su implementación en 2020 ganó un importante premio internacional que otorga la High Security Print (HSP). Los premios de esta institución se celebran normalmente tres veces al año, coincidiendo con tres conferencias regionales de HSP, para Asia, EMEA e Hispanoamérica, respectivamente.

“La cédula digital fue premiada en el año 2021 como el mejor documento de identidad de Latinoamérica y recibió el premio High Security Printing”, se lee en el Twitter oficial de la Registraduría, tras lograr confiabilidad entre los ciudadanos por los resultados obtenidos el pasado 19 junio de manera rápida, segura y eficaz.

La cédula digital está disponible desde el primero de diciembre de 2020, puede portarse en los teléfonos inteligentes y no le restará alcance a las cédulas tradicionales que se utilizan en Colombia. Según lo ha informado la Registraduría Nacional del Estado Civil, su solicitud o expedición no será obligatoria, pues no se trata de un cambio de documento, por lo que la cédula amarilla con holograma seguirá funcionando.

Entre las novedades que tiene este documento se encuentra que la huella dactilar será cambiada por un código QR y mediante este se puede acceder a mayor información sobre el ciudadano, como su historia clínica. También podría incluir su licencia de conducción y libreta militar, en el caso de los hombres.

Pasos para conseguir la nueva cédula digital

Solicitar cita desde la página de la Registraduría, que tendrá trámite entre 10 días y 15 días.

Al momento de presentarse en la entidad, se deberá verificar todos los datos personales, tanto existentes como los nuevos que tendrá el nuevo documento.

Se tomarán huellas digitales y una nueva fotografía para el documento.

El ciudadano firmará en una pantalla digital.

Se entregará una contraseña digital, mientras es habilitada la nueva cédula, que será usada desde el celular y la aplicación de la Registraduría.

Más reconocimientos para documentos de Colombia

Este reconocimiento fue otorgado en la conferencia anual del High Security Printing Latin America, evento en el que se premiaron los distintos documentos que emiten los gobiernos (pasaportes, moneda, documentos fiduciarios, sellos de impuestos, visados, entre otros).

El galardón fue entregado en San José de Costa Rica, y para la decisión, se tuvieron en cuenta factores como la impresión de seguridad, infraestructura de sistemas e implementación de un pasaporte gubernamental, e identidad u otro esquema de tarjetas de seguridad.

El documento colombiano se caracteriza por contar con fondos especiales de seguridad con variedad tonal en sus páginas y está fabricado en policarbonato con imágenes holográficas incrustadas, además posee un hilo fluorescente con reacción a un dispositivo especial e imagen coincidente en cada una de las páginas. Esto hace que reproducir una falsificación sea prácticamente imposible.

No es la primera vez que este documento es reconocido como uno de los mejores. En el 2018 ya había sido elegido en los E-Awards, organizados por el EID Fórum como el más seguro del mundo, gracias al sistema de producción diseñado por la compañía productora y los niveles de seguridad logrados.