“Reserven el voto presidencial para el 29 de mayo”: el mensaje de Óscar Iván Zuluaga al uribismo

El candidato único del Centro Democrático, quien pierde apoyos internos por la apuesta del Equipo por Colombia, les pide a los militantes que no voten consultas.

Este miércoles, en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Óscar Iván Zuluaga junto a su fórmula, Alicia Eugenia Silva, inscribió oficialmente su candidatura a la Presidencia. El acto fue modesto, acompañado de banderas alusivas al sector del Centro Democrático que lo apoya.

Después de oficializar su participación en la primera vuelta, el candidato uribista, quien prefería no hacerle frente a las preguntas por la falta de respaldo de una fracción de su colectividad, invitó a sus copartidarios a no votar las consultas del 13 de marzo.

“Hago un llamado para que este domingo 13 de marzo voten masivamente por el Senado y Cámara por candidatos del Centro Democrático. Y reserven el voto presidencial para el 29 de mayo, donde unidos haremos historia”, aseveró, en medio de los aplausos del público y la notoria voz de la senadora Paloma Valencia, quien ha cumplido al pie de la letra lo acordado en la encuesta interna que escogió a Zuluaga como candidato único.

Zuluaga también tocó el tema de su frustrada unión a la coalición de la derecha, donde algunos candidatos temían que el desgaste del uribismo y la impopularidad de la actual administración iba a restarles apoyos.

“En mis discursos, incluso cuando gané la primaria el 22 de noviembre, siempre estuvo la intención de participar en la alianza Equipo por Colombia. Agoté todo los recursos y buenas intenciones. Pero actitudes y mensajes de algunos de los candidatos ofendieron los principios del Centro Democrático, un partido que salvó al país de las garras del terrorismo y les dieron mejores días a los colombianos”, indicó.

Recalcó además que el camino electoral del Centro Democrático nunca ha sido fácil, “pero la lucha por la democracia tampoco lo es y la libramos cada vez pese a todas las adversidades”.

“Eso nos trae hoy aquí. Para continuar esa batalla que hoy, más que nunca, requiere de firmeza y carácter para detener una vez más la inminente amenaza de la izquierda populista. Agravada por la guerra autoritaria y colonialista de Rusia, uno de los más importantes socios de Venezuela”, agregó, con referencia al claro liderato del progresismo en intención de voto.

Silva, quien acompañará a Zuluaga en la contienda, también recalcó la importancia de la votación al Congreso de la República. “Votar el próximo domingo por las listas de Senado y Cámara del Centro Democrático es dar un paso seguro con Óscar Iván Zuluaga, para que Colombia quede en manos del mejor candidato a la Presidencia de la República. Todos pongámonos la mano en el corazón, pero pensemos con la cabeza en el futuro de Colombia”, dijo en su intervención.

Una buena parte de la militancia del Centro Democrático, siguiendo lo que en primer lugar planteó María Fernanda Cabal, votará las consultas del domingo e incluso decidió apoyo hacia un candidato del Equipo por Colombia. Los favoritos son Federico Gutiérrez, Alejandro Char y David Barguil, quien cada vez gana más cancha entre los uribistas.

El mismo presidente Iván Duque, del Centro Democrático, decidió votar las consultas y, según fuentes del mismo partido, tendría sus afectos depositados en Gutiérrez.

Frente a esto, Nubia Stella Martínez, directora del partido, anunció que no habrá sanciones para quienes quieran votar el tarjetón adicional del 13 de marzo. “Faltaba más que yo vaya a decir qué va a pasar con el presidente Iván Duque. (...) No hay sanciones, no hay procesos ni nada que estemos cuestionando”, aseguró en la rueda de prensa introductoria de Alicia Eugenia Silva como fórmula de Zuluaga.

Zuluaga prefería el silencio, evadiendo las preguntas que cuestionan el apoyo incondicional de su partido. A pesar de esto, este miércoles, pide que “reserven” el voto a la Presidencia e intenta unir una colectividad profundamente fraccionado por la carrera interna por la candidatura única.