“No voy a entrar al Centro Democrático”: Alicia Silva, fórmula de Zuluaga

Alicia Eugenia Silva, la fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga, respondió a quienes la critican por no ser militante del Centro Democrático. Aclaró que no entrará en peleas personales con ningún congresista del uribismo y que justamente su llegada a la campaña obedece a una estrategia para acercar sectores que no pertenecen a esta colectividad.

Silva dijo que su independencia garantizaría la llegada de jóvenes para respaldar la candidatura de Zuluaga y que ese será el trabajo que hará inmediatamente. “No voy a entrar al Centro Democrático, seré independiente para atraer a esa gente que quiere construir y defender la vida. No voy a pelear con nadie”, reiteró.

La fórmula vicepresidencial de Zuluaga dijo que ha tenido conocimiento de que a muchos congresistas del uribismo no les gustó su designación, por lo que respondió, por ejemplo, a Edward Rodríguez, quien está buscando dar el salto de la Cámara al Senado.

“A Edward Rodríguez lo admiro, tengo contacto con él, porque me llama. El presidente lo quiere y yo quiero al presidente Iván Duque. Me gusta su historia de vida y por eso no pelearé con él. Como yo no estoy en el partido como tal, por eso pelearán, pero no tendré palabras de desprecio contra nadie”, explicó.

Silva aclaró que su trabajo en los meses de campaña será el de acercar a sectores que se sienten identificados con el trabajo político del Centro Democrático, pero que no son parte como militantes. “Yo tengo contacto telefónico con algunos senadores. Yo no represento al Centro Democrático, represento gente que considera que el uribismo ha hecho una labor importante al construir partido”, dijo.

Por esa razón, pidió a los congresistas de la colectividad que se dediquen de lleno a llevar a los colombianos a las urnas para que voten por las listas del partido al considerar que “el Centro Democrático es el partido más importante, con respeto a las mujeres, a las regiones, con mucha representación y que representa la seguridad”.

Silva agregó que aceptó el reto de ser fórmula vicepresidencial, al creer que Zuluaga es uno de los candidatos más preparados y con el país metido en su cabeza. “Venimos de las regiones, soy orgullosa de ser provinciana. Conocemos los problemas del país y por eso queremos gobernar”, afirmó.

Toda mi vida he sido una mujer independiente. No he militado en algún Partido. Tomé decisión de acompañar a @OIZuluaga porque creo en su trabajo y el del @CeDemocratico, yo aporto una voz.



Para mi no “es un honor”, es una obligación trabajar por el futuro y libertad de Colombia. — Alicia Eugenia Silva N. (@AliciaEugeniaSN) March 7, 2022

Para Silva, Colombia no puede seguir con el populismo y la polarización, por lo que pidió a los ciudadanos cambiar el negativismo para tener un mejor país: “El 13 de marzo lo importante es que la gente salga a votar por el Congreso. El Centro Democrático es el más importante en el Congreso así que voten por el partido”.

Finalmente, señaló que no importa si la militancia apoya a alguno de los candidatos de las consultas porque está claro que en las presidenciales habrá un pleno respaldo para Óscar Iván Zuluaga.